بوابة القبول الإلكتروني للطالبات وآلية التسجيل في الكلية التقنية بالرياض

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عمر شويل - جدة بوابة القبول الإلكتروني للطالبات ، يزداد البحث في هذه الأثناء على بوابة القبول الموحد للطالبات؛ وذلك لأنه سوف يتم فتح باب القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض اليوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وينتهي التسجيل بنهاية اليوم الأول من شهر ذي الحجة، أما عن موعد تسجيل الطلاب في بوابة القبول الموحد فقد بدأ في صباح أمس ويستمر التسجيل للطلاب حتى نهاية شهر ذو القعدة.

بوابة القبول الإلكتروني للطالبات

تقدم بوابة القبول الإلكتروني للطالبات العديد من الخدمات الإلكترونية، أهمها التسجيل في الجامعات الحكومية والكلية التقنية في المواعيد المحددة، دون الحاجة للتقديم الورقي والذهاب لمقر الجامعة، بل إنه من خلال تسجيل دخول بوابة القبول الموحد، وتتبع الخطوات يتم التسجيل بنجاح، كما يلي:

زيارة بوابة القبول الموحد للطالبات. النقر على خيار تقديم جديد. العمل على إدخال البيانات الأساسية المطلوبة. النقر على زر التالي. استكمال البيانات والمعلومات. النقر على خيار حفظ البيانات، وتعيين كلمة المرور.

آلية التسجيل في الكلية التقنية والجامعات الحكومية بالرياض

بعد الانتهاء من فتح حساب في بوابة القبول الموحد للطالبات، أصبح بالإمكان التقديم في الكلية التقنية من خلال تقديم طلب الالتحاق بالكلية التقنية، ولكن ينبغي على الطالبات تحري الدقة عند تسجيل البيانات؛ لأنه في حالة اختلاف البيانات تقع المسؤولية كاملةً على عاتق الطالبة، على أن يكون التقديم في بوابة القبول الموحد للطالبات متاح في الجامعات التالية:

الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

جامعة الملك سعود.

الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية في مدينة الرياض.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

شروط التسجيل في الجامعات الحكومية عبر بوابة القبول الموحد

حددت بوابة القبول الموحد للطالبات بعض الشروط العامة التي ينبغي أن تتوفر في الطالبات المتقدمات للالتحاق بالكلية التقنية وغيرها من الجامعات الحكومية بالرياض، أهمها:

أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يمر على تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية خمس سنوات.

أن تجتاز اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي، وذلك في التخصصات التي تعتبر هذا الشرط أحد شروط القبول الأساسية.

ألا تكون قد حصلت الطالبة على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

ألا تكون قد فصلت الطالبة من أحد الجامعات لأسباب تأديبية أو أكاديمية.

أن تتمتع الطالبة باللياقة البدنية.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني للطالبات في الكلية التقنية أو الجامعات الحكومية بالرياض عبر بوابة القبول الموحد.