نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وتسجيل وظائف وزارة الخارجية السعودية تعاقدية رجال ونساء” التخصصات وشروط وضوابط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم والتسجيل على وظائف وزارة الخارجية السعودية jobs.mofa.gov.sa والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية شاغرة، وهذه الوظائف متاحة للرجال والنساء، وتشمل وظائف وزارة الخارجية المتاحة العديد من التخصصات، وذلك لضم كوادر وطنية مؤهلة لشغل تلك الوظائف، كما أعلنت الوزارة عن موعد بدأ فتح باب التقديم والتسجيل بدأ من صباح يوم الاثنين 25 من ذي القعدة 1442، الموافق 5 يوليو 2021، ويستمر باب التقديم مفتوح إلى نهاية موعد التسجيل يوم الأحد القادم في الأول من شهر ذي الحجة، الموافق 11 يوليو 2021.

رابط تقديم وتسجيل وظائف وزارة الخارجية السعودية jobs.mofa.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى تنوع التخصصات المتاحة والتي تطرحها وزارة الخارجية السعودية، كما وضعت الوزارة شروط وضوابط ومعايير للالتحاق بتلك الوظائف، ومع كثافة البحث وظائف وزارة الخارجية وكيفية وخطوات التقديم والتسجيل، ورابط موقع وزارة الخارجية للوظائف الشاغرة، فقد أعددنا هذا التقرير التي سنتناول من خلال كافة التفاصيل محل بحث الراغبين في الالتحاق والتقديم على تلك الوظائف.

تخصصات وظائف وزارة الخارجية

تشمل التخصصات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية العديد من المجالات، وسنستعرضها معكم وهي كالتالي:

الإعلام السياسي.

العلوم السياسية.

الجغرافيا السياسية.

حقوق الإنسان.

الدبلوماسية العامة.

العلاقات الدولية.

الدراسات الدولية.

القانون العام.

القانون الدولي.

نظريات التجارة الدولية.

الأمن الدولي.

الاستراتيجيات.

الاقتصاد.

الإدارة المالية.

المحاسبة.

الموارد البشرية.

الإعلام الرقمي.

الجرافيك.

التصميم الداخلي.

الترجمة.

شروط الالتحاق والتقديم والتسجيل والقبول بوظائف وزارة الخارجية السعودية

وضعت وزارة الخارجية السعودية عدة شروط وضوابط يجب توافرها في الراغبين في التسجيل والتقديم على تلك الوظائف، حيث لن يتلفت لطلبات المتقدين الذين لا تتحقق بهم تلك الشروط والمعايير، أما عن شروط القبول والالتحاق بوظائف وزارة الخارجية فبيانها كالتي:

يجب على الراغب في التقديم والتسجيل بتلك الوظائف أن يكون سعودي الأصل.

يُشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يجب أن لا يكون المُتقدم مفصول من خدمة الدولة.

يشترط في المتقدم أو المُتقدمة ألا يكونا متزوجين من غير الجنسية السعودية.

يجب أن يتمتع المتقدين باللياقة الصحية.

يتمتع بمظهر حسن.

عدم الممانعة بالعمل خارج المملكة.

الحصول على درجة علمية “بكالوريوس أو الماجستير”

لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد جدًا.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل خمسة درجات حسب تقييم اختبار “الايلتس” المعتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل

لا يقبل نتائج ‘جادة اللغة الإنجليزية من المعاهد الوسيطة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية.

موعد بدأ وانتهاء التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية والبيانات المطلوبة

المسمى الوظيفي وظائف تعاقدية التصنيف المتعاقدين موعد بدء تقديم الطلبات الاثنين 25 من ذي القعدة 1442، الموافق 5 يوليو 2021 موعد انتهاء تقديم الطلبات الأحد الأول من شهر ذي الحجة، الموافق 11 يوليو 2021. تخصصات وظائف وزارة الخارجية السعودية معلومات تفصيلية عن الوظيفة

الأوراق والمستندات الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب إلكترونيا