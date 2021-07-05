تسجيل النقل المدرسي نظام نور برقم الهوية من حساب ولي الأمر

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تسجيل النقل المدرسي للطلاب والطالبات في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، من خلال الدخول على الموقع من حساب ولي الأمر، والاستفادة من خدمات النقل المدرسية التي تقدمها شركة تطوير لخدمات التعليم، وسيتم الاقتصار على الاستفادة من الخدمة على الطلبة المسجلين فقط هلال العام الدراسي 1442-1443، والذي سينطلق خلال شهر محرم / أغسطس المقبلين، وقد تم تحديد عدد من المواطنين من يحق لهم الاستفادة المجانية، كما جاء في تعميم وزارة التعليم تحديد رسوم خدمة النقل المدرسي 1443

خدمة النقل المدرسي 1443

صدر تعميم من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وجهت من خلاله الدعوة إلى أولياء أمور طلاب وطالبات مراحل التعليم العام في المملكة، إلى سرعة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم، والحصول على الفوائد التي تنتج عن الخدمة من تسهيل وصول الطلاب لمدارسهم، وإعادتهم عقب الانتهاء من اليوم الدارسي، وتوفير عليهم مشقة التنقل في وسائل الموصلات، والحافظ على سلامتهم من عدم مخالطة أشخاص خلال الذهاب والعودة من وإلى المدارس على حسب مدنهم ومناطقهم

رابط تسجيل النقل المدرسي نظام نور

طريقة تسجيل النقل المدرسي لعام 1443 تعتمد على النظام التعليمي الأشهر والذي يوفر لأولياء الأمور الكثير من الخدمات، ألا هو رابط نظام نور والذي يمكن الدخول عليه من حساب ولي أمر، أو استخدام بيانات الدخول على نظام أبشر، وبعدها سيتم البحث عن الخدمات الإلكترونية في نظام نور، واختيار خدمة النقل المدرسي، وتقديم الطلب.

رسوم النقل المدرسي كانت لها نصيب بالذكر في بيان وزارة التعليم، حيث تم تحديد مبلغ قدره 200 ريال كقيمة الرسوم للطالب على مدار العام، وبالتالي فهو رقم في متناول الجميع، لكن سيكون له فوائد كثيرة على الطلبة ولتوفير وقتهم وجهدهم في الذهاب والعودة من المدرسة التي ينتمي إلى صفوفها.

رابط نظام نور

يتم تسجيل النقل المدرسي في خطوات بسيطة، وبمكن سداد الرسوم كذلك إذا ما تم مراعاة تلك النقاط.

الدخول على نظام نور اختيار التسجيل في خدمة النقل المدرسي من حساب ولي الأمر. أدخل البيانات ثم خطوة سداد الرسوم التي قدرها 200 ريال أرسل الطلب.

نظام نور النقل المدرسي

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عن خطوات تسجيل طلب النقل المدرسي في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، والدخول من حساب الأب أو حساب الطالب، وتعبئة المعلومات ورفع المستندات المطلوبة في تقديم الطلب الإلكتروني، وسوف يتمن فرز الطلبات بكل دقة ومراعاة المعايير التي تم وضعها لتحديد المستفيدين بالخدمة، مبين أن رسوم النقل المدرسي قدرها 200 ريال لا تسترد في حالة قبول الطلب وتنفيذ الإجراء، ويمكن استرداد تلم المبالغ عند رفض الطلب وعدم نوفر الخدمة