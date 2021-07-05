نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية بنظام التعاقد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية هو من الأمور التي ستهم الشباب الباحث عن فرص العمل والوظائف في الجهات الحكومية، فقد نشرت وزارة الخارجية على بوابة التوظيف الخاصة بها، أنه بحاجة إلى شغل عدد من الوظائف بالعديد من التخصصات، بنظام التعاقد وذلك وفق ما قدمته إدارة الموارد البشرية من بيانات ومعلومات، حول متطلبات شغل الوظائف بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، من يرغبون في تحمل المهام وشغل فرص العمل على حسب الشروط الخاصة بها.

تخصصات وظائف وزارة الخارجية المطلوبة

التقديم على تخصصات وظائف وزارة الخارجية السعودية المطلوبة في الإعلام السياسي، الجغرافيا السياسية، العلوم السياسية، حقوق الإنسان، كما طلبت الوزارة أن يتم شغل تخصصات العلاقات الدولية، والدبلوماسية العامة، الدراسات الدولية، القانون الدولي والعام، الأمن الدولي، نظريات التجارة الدولية، الاستراتيجية والاقتصاد، الموارد البشرية ، الإدارة المالية، الإعلام الرقمي، المحاسبة، الترجمة، الجرافك، التصميم الداخلي.

مواعيد التقديم على وظائف وزارة الخارجية في المملكة سيكون من اليوم الإثنين وحتى الأحد 1-12-1442، مع مراعاة الشروط العامة للقبول على التخصص التي تم النص عليها.

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

أعلنت بوابة توظيف وزارة الخارجية السعودية ان شروط التقديم على الوظائف التعاقدية تشمل:

أن تكون جنسية المتقدم سعودي

حسن السير والسلوك

لا يكون مفصول من خدمة الدولة.

لا يكون متزوج من غير سعودية والعكس.

أن يكون لائق صحي

أن يكون حسن المظهر

لا يمانع العمل خارج المملكة.

إجادة اللغة الإنجليزية بمعدل 5 على اختبار الآيلتس، يكون معتمد من المجلس الثقافي البريطاني، او ما يعادل ذلك لاختبار التويفل.

لا يقل نتائج اختبار اللغة الإنجليزية للمعاهد الوسيطة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس أو الماجستير بتقديم عام جيد جدا ومن جامعة معتمدة.

المستندات المطلوبة ورابط تقديم وزارة الخارجية

طلبت الوزارة من المتقدمين رفع مستندات من صورة الهوية، السيرة الذاتية، صورة المؤهل الدراسي، صورة من الخبرات العملية، ولن تقبل الوزارة قبول أي طلب غير مستوفي الشروط والمستندات المطلوبة، وسيكون التقديم على بوابة توظيف وزارة الخارجية السعودية خلال المواعيد التي وردت في إعلان التوظف، ويجب مراعاة الشروط بكل دقة لعد رفض الطلب.