نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم البرامج الإعداديه “الحرس الملكي” preserv.ipa.edu.sa شروط معهد الإدارة العامة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم البرامج الإعداديه حيث أعلن الحرس الملكي السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن شروط ومزايا الالتحاق بوظائف الحرس الملكي وموعد بدأ التقديم والتسجيل ويمكن تسجيل الدخول على رابط موقع الإدارة العامة لوظائف الحرس الوطني، هذا وقد تم الإعلان عن شركة جمعت رئاسة الحرس الملكي السعودي مع معهد الإدارة العامة، وذلك لفتح باب التقديم والتسجيل على عدة برامج، وشملت تلك البرامج برنامج برمجة الحاسب الآلي، وبرنامج السكرتير التنفيذي، وبرنامج إدارة سلاسل الإمداد، كما تم بدأ التقديم الفعلي يوم الأحد الماضي 24 ذي القعدة 1442، الموافق 4 يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين تشهد بوابة البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة العامة إقبال وكثافة بحث غير مسبوقة، وذلك يرجع للمزايا العديدة التي يتم تقديمها للمقبولين والملتحقين بتك البرامج، ومنها على سبيل المثال، المكافأت المالية المُجزية والتعيين الفوري، وكذلك التأمين الطبي والصحي.

تقديم البرامج الإعداديه الحرس الملكي preserv.ipa.edu.sa معهد الإدارة العامة

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنه الحرس الملكي السعودي عن قيامه بفتح باب التقديم والتسجيل في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، وذلك بالتعاون والشراكة مع معهد الإدارة العامة، ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام التدريبي القادم 1443، وذلك للطلاب من خريجي الثانوية العامة، حيث يتم التعين بعد نهاية التدريب واجتيازة بنجاح برتبة “عريف فني” ويتم التعين فور التخرج مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن الحرس الملكي السعودي معني بتقديم وتوفير الحماية لخادم الحرمين الشريفين سواء بالمملكة أو خارجها، كما أنه منوط به تقديم الحماية الكاملة أيضا للشخصيات من الأسرة الحاكمة الهامة بجميع مواقع تواجدها داخل وخارج المملكة، وكذلك أيضا لضيوف المملكة المهمين أثناء زيارتهم للمملكة.

البرامج الإعدادية التدريبية بالحرس الملكي

برنامج السكرتير التنفيذي

برامج برمجة الحاسب الآلي

برنامج إدارة سلسلة الإمداد

شروط الحرس الملكي السعودي للالتحاق بالبرامج الإعدادية التدريبية



وضع الحرس الملكي شروط ومعايير وضوابط خاصة للتقديم والتسجيل والالتحاق والقبول بالبرامج الإعدادية والتي يمكن التقديم والتسجيل عليها من خلال رابط موقع معهد الإدارة العامة preserv ipa edu sa، هذا وقد صرح المعهد بأن طلب التقديم لن يكون مُلزم لإدارة القبول والتسجيل ببرامج الحرس الوطني التدريبية، ويمكن استكمال إجرات التسجيل وتقديم طلب الالتحاق من خلال رابط معهد الإدارة العامة للحرس الملكي، وذلك بالقيام بتعبئه طلب الالتحاق بدقة، حيث يتم التسجيل وتعبئة البيانات والمعلومات للمتقدمين الراغبين في التسجيل، والتي تنطبق عليهم شروط القبول بالهوية الوطنية ودفتر العائلة لوالد مع التأكد من تعبئة جميع الحقول بالمعلومات الدقيقة والصحيحة.

شروط وضوابط التقديم على البرامج الإعدادية للحرس الملكي

يجب ويُشترط في المتقدمين والراغبين في الالتحاق بالحرس الملكي أن يتمته بالجنسية السعودية “سعودي الأصل والمنشأ والولادة”

يستثنى من الشرط السابق من وُلد ونشأ مع والده خارج المملكة نظراً لظروف العمل أو الدراسة بشرط ألا يكون حامل جنسية الدولة التي ولد بها.

يجب أن يكون الراغب فى التسجيل والتقديم من حاملي شهادة الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية” أو يكون حاصل على شهادة المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج.

لن يتم قبول الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي بنجاح، وهي الاختبارات التي تتم عبر المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك للتقديم على جميع البرامج الإعدادية التي يقدمها المعهد.

يجب أن يتمتع الطالب المتقدم للتسجيل بحست السمعة والسير والسلوك.

يشرط في المتقدم أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مُخلة بالشرف، أو بحد شرعي.

لن يتم قبول من تم طرده من أي من الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان.

يجب على المتقدم أن لا يقل عمره عن 17 عاما ولا يزيد عمر المُتقدم عن 30 عاما.

شرط طول المتقدم لا يقل عن 170 سم .

اللياقة الجسمانية والبدنية وان يكون الوزن متناسب ومتناسق مع الطول.

يُشترط أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح.

اللياقة الطبية شرط أساسي، فيجب أن يكون المُتقدم لائقاً طبياَ للخدمة العسكرية، وليس لدية أمراض.

يُشترط على المتقدم ألا يكون متزوج من غير سعودية.

ألا يكون الراغب فى التقديم موظف في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أوسبق له ذلك.

قيام الراغب في التقديم بالتعهدعلى نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات.

المزايا المادية والعنية الخاصة بالمقبولين بالحرس الملكي



يتم توفير السكن اللائق طوال مدة التدريب والإعداد والدراسة.

الحصول على مكافأة شهرية مقدارها ألف ريال طوال فترة الدراسة.

يتم تقديم تأمين طبي شامل للدارس.

العلاج بمستشفيات القوات المسلحة للطالب ووالديه.

يتم التعيين فور التخرج بنجاح على رتبة عريف فني.

فترة التدريب في المعهد يتم احتسابها ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

طريقة تقديم البرامج الإعداديه الحرس الملكي preserv.ipa.edu.sa رابط موقع معهد الادارة العامة

وبذلك نكون قد قدمنا واستعرضنا مع الراغبين في الالتحاق والتقديم في الحرس الملكي السعودي كافة المعلومات التي يبحثون عنها، حيث استعرضنا رابط التقديم على البرامج الاعدادية معهد الادارة الخاصة بالحرس الملكي، وكذلك موعد التقديم والشروط والضوابط الخاصة بتسجيل طلب الالتحاق، وكذلك المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها المقبولين أثناء الدراسة والتدريب وبعد التخرج.