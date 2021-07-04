خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا 1442

كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا 1442 يعد هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي قد تتكرر في الحديث بين أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتيجة هذا الاختبار من خلال ذلك التطبيق أو من منصة قياس.

نتائج الاختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا 1442

الاختبار التحصيلي هو أحد الاختبارات التي تنظمها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية إلي جميع الطلاب في مرحلة الثانوية العامة حيث إن الهدف من هذا الاختبار هو قياس مدي مستوي الطالب علي تحصيل بعض المواد الهامة في مرحلة الثانوي ويتم استخدام نتيجة هذا الاختبار في القبول الجامعي.

استخراج نتائج التحصيلي من قياس

يستطيع الطالب إن يحصل علي النتيجة من خلال موقع منصة قياس علي شبكة الأنترنت من خلال إجراء عده خطوات وهي تكون كالأتي:

الذهاب إلي موقع منصة قياس علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

كتابة رمز التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

تقوم باختيار من القائمة نتائج الاختبارات.

اختيار الاختبار التحصيلي من الصفحة.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم هوية الطالب.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك النتيجة في صفحة أخري.

طريقة التسجيل في قياس

يتم التسجيل في قياس عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع منصة قياس.

اختيار من الصفحة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم وكلمة السر.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

إدخال جميع البيانات الشخصية من تاريخ الميلاد وعنوان المنزل.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

الضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا 1442

يستطيع الطالب إن يقوم بالحصول علي النتيجة من خلال تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية: