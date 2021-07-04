طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في المملكة العربية السعودية، فالكثير من ربات البيوت والعاطلين عن العمل والأسر المنتجة تبحث عن رابط بوابة ريف تسجيل الدخول للتسجيل في دعم ريف 1442، حيث تستهدف منصة ريف للدعم الأسر الريفية والمهن التي ترتبط بالزراعة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي بالمملكة من خلال تحسين المستوى المادي لهذه الفئات في السعودية لتطوير أعمالهم واستثمار مواردهم، حيث أطلقت الحكومة السعودية برنامج الريف للأسر المنتجة لتقديم الدعم المناسب لهذه الفئة لتعزيز وتنمية إنتاجهم وبالتالي زيادة الدخل القومي في المملكة والقضاء على الفقر وتحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية في المملكة ضمن تنفيذ رؤية المملكة 2030، وفي ضوء ذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الشامل عن كيفية التسجيل في البوابة الإلكترونية لبرنامج الريف وشروط دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين والفئات المستهدفة من دعم الريف، فتابعونا.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تهدف برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة إلى تحسين القطاع الريفي والزراعي في السعودية من خلال حصول المزارعين والأسر المنتجة على الدعم المناسب الذي يؤهلهم على تطوير إنتاجهم، وبالتالي تحقيق الزيادة في إنتاج المشاريع، كما يستهدف دعم برنامج الريف إلى الاستغلال الأفضل للموارد المتاحة والفرص للاستفادة من الإمكانيات الزراعية لدى المملكة في إنتاج المحاصيل الزراعية والفواكه وزيادة الثروة السمكية وبالتالي زيادة الدخل القومي في السعودية.

وأتاحت وزارة الزراعية والتنمية البيئية التسجيل في دعم الريف إلكترونيًا عبر منصة الرف للدعم، وإمكانية التسجيل الإلكتروني وفر الوقت والمجهود على المواطنين، فعلى كل الراغبين في الحصول على دعم ريف للعاطلين يمكنكم تتبع التسجيل في دعم الريف إلكترونيًا بخطوات سهلة وبسيطة نقدمها لكم في الفقرة التالية.

كيفية التسجيل في الدعم الريفي

نجد الكثير من الأشخاص يتساءلون كيف أسجل في برنامج الريف للأسر المنتجة للاستفادة من الدعم المالي المقدم من البرنامج، حيث يمكن لهم تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي من خلال التسجيل أولًا على البوابة الإلكترونية لبرنامج الريف من خلال تتبع النقاط التالية:

الدخول على رابط منصة برنامج ريف للأسر المنتجة. اضغط على زر”إنشاء حساب مستخدم جديد” تجده في أعلى الصحة الرئيسية في المنصة. إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بدقة مثل الجنسية ونوع الجنس ورقم الهوية وغيرها من البيانات الشخصية المطلوبة.كتابة كلمة السر التي ترغبها. تأكيد كلمة السر من خلال كتابتها مرة أخرى. إدخال تاريخ ميلادك ثم رقم الجوال. تستقبل على رقم جوالك رسالة تحقق تحتوي على ككود. قم بإدخال رمز التحقق ثم اضغط على أيقونة “تحقق”. بعد الانتهاء من إدخال البيانات السابقة اضغط على كلمة “تسجيل”. انقر على “تقديم طلب الدعم”.

يقوم الموقع بمراجعة كافة المستندات المطلوبة والتحقق من استيفاء المتقدم لشروط دعم ريف للأسر المنتجة التي نستعرضها لكم من خلال الفقرة التالية.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

شروط التسجيل في منصة ريف لربات البيوت والأسر المنتجة يتساءل عنها آلاف المواطنين المهتمين بالزراعة والأنشطة ذات الصلة بإنتاج المحاصيل الزراعة الثروة السمكية، حيث تستهدف منصة الريف هذه الفئة لدعمهم ماديًا لاستغلال الموارد الزراعية في المملكة، ولكن هناك ضوابط محددة للتسجيل في دعم ريف، كما اشترطت وزارة البيئة والزراعة بالمملكة تقديم مستندات تثبت أحقية المتقدم للحصول على الدعم، فما هي المستندات والشروط للتسجيل في دعم ريف لللأسر المنتجة؟

أولًا المستندات المطلوبة :

رفع شهادة التوثيق (jpg , pdf) عند التسجيل الإلكتروني على منصة ريف. تصميم الملصق الخاص بالمزرعة يتم إرفاقه عند تسجيل دعم الريف، ويشترط أن يكون عليه الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، كما يجب أن يكون عليه رقم التسجيل (jpg , pdf). إرفاق صورة واضحة من الآيبان البنكي. تقديم صورة الوكالة صالحة وسارية المفعول (jpg , pdf) في تسجيل برنامج ريف إلكترونيًا.

ثانيا: شروط التسجيل في برنامج الريف:

تشترط وزارة الزراعة على الأسر المستفيدة أنه في حالة التوقف عن ممارسة النشاط الزراعي، للوزارة الحق الكامل في التوقف عن تقديم الدعم لهذه الأسر. من أهم شروط استحقاق دعم الريف أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية. لا يشترط نوع جنس محدد، حيث يحق للإناث والذكور التسجيل في برنامج الريف. يمنح الدعم الريفي لحاملي بطاقات التنقل. ينبغي على المتقدم أن يكون ممتهنًا للزراعة أو أحد الأنشطة الزراعية التي حددها البرنامج. يجب ألا يكون المستفيد من الدعم موظفًا في القطاع العام أو الخاص. أن يكون المستفيد من الدعم الريفي مباشرًا لمهامه في الزراعة بنفسه. يشترط أن يكون المستفيد من الدعم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم الريفي. كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. من شروط التسجيل في الدعم الريفي ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي. أن يلتزم المسجل في البرنامج بكافة الاشتراطات الفنية والالتزامات الصحية المعتمدة لدى البرنامج. حصول الأسرة المستفيدة من دعم الريف مرتبط بشرط حصولها على وثيقة العمل الحر معتمدة من وزارة الموارد البشرية. من أهم شروط البرنامج أن يمتلك المسجل حساب بنكي نشط وساري المفعول يتم تسجيله في منصة الريف. التقديم الإلكتروني على موقع بوابة ريف للأسر المنتجة والتأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة واستكمال تقديم الطلب بنجاح. المبلغ السنوي للدعم في كافة البرامج يشترط ألا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي. ينبغي ألا يتجاوز مجموع عدد البرامج المسجل فيها المستفيد عن 3 برامج.

رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

يبحث الأسر المنتجة التي تندرج تحت المسمى الزراعي عن رابط منصة ريف للأسر المنتجة لتقديم طلب الحصول على الدعم المالي المقدم من البرنامج، وتستهدف بوابة ريف للأسر المنتجة تحسين الأنشطة الزراعية والريفية في عدة قطاعات منها البن والفاكهة وإنتاج العسل وتربية النحل وتنمية قدرات صغار الصيادين لزيادة تنمية الثروة السمية بالمملكة، كما تهتم برامج الدعم الريفي بتربية المواشي وزراعة المحاصيل والفاكهة لزيادة الثروات واستغلال الموارد بشكل إيجابي، وفيما يلي القطاعات والفئات المستهدفة من الدعم الريفي 1443 في السعودية:

قطاع إنتاج البن العربي وتسويقه.

تنمية قدرات مستزرعي السمك والصيادين الصغار.

زراعة الورد وتجارته واستثماره

قطاع تربية النحل وإنتاج العسل وتنميه هذا المجال بشكل جيد.

إنتاج الفاكهة وتسويقها مثل التين والعنب والرمان.تنشيط زراعة المحاصيل الزراعية مثل السمسم والدخن والذره.

تنمية قدرات صغار مربي المواشي في المملكة.

أهداف دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة

إطلاق برنامج الدعم الريفي 1442 في المملكة هو أحد برامج تنفيذ رؤية المملكة 2030، وتستهدف هذه البرامج إلى تحسين التنمية المستدامة للأشخاص الذين يهتمون بالنشاط الزراعي في السعودية، وتستهدف الحكومة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال هذا البرنامج إلى دعم هذه الفئات ماديًا لتعزيز خبراتهم وتطوير أنشطتهم الزراعية وبالتالي يزداد إنتاجهم مما يؤثر على الدخل القومي السعودي بالإيجاب، وفيما يلي نلخص أهم أهداف دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة:

تعزيز القطاع الريفي الزراعي في المملكة وتحسينه واستغلال موارده.

العمل على زيادة إنتاج المزارعين في السعودية.

تحسين المستوى المعيشي والمادي للأسر المنتجة وربات البيوت.

استغلال إمكانيات الزراعة في السعودية .

الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.

أن يتم استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.

الهدف الأعم في زيادة الدخل القومي في المملكة من خلال زيادة المحاصيل والثروة السمكية.

وفي نهاية هذا المحتوى نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية عن طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة عبر رابط منصة ريف الإلكترونية، كما عرضنا لكم من خلال هذا المقال شروط التسجيل في الدعم الريفي وأهداف دعم ريف لربات البيوت والأوراق والمستندات المطلوبة عند التسجيل في دعم الريف إلكترونيًا.