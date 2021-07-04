ريلمي تطلق رسميا جهاز realme 8 5G في السوق السعودي

الجهاز سيتوفر في السوق السعودي بداية من تاريخ 2 يوليو 2021 وبسعر 875 ريال سعودي.

جسم نحيف 8.5 ملم مع تصميم ديناميكي سريع الإضاءة.

دوت الخليج – أوصاف الفارس

ضمن التزامها تجاه عشاقها في السوق السعودي بتوفير أبرز وأحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية، أعلنت ريلمي اليوم عن اطلاق احدث أجهزتها في السوق السعودي، جهاز realme 8 5G، والذي يحتوي على معالج Dimensity 700 5G والذي يحقق أداء استثنائي ضمن فئات الجيل الخامس. وتم تصميم جهاز realme 8 5G بشكل فائق النحافة 8.5 ملم لإحساس مثالي، و تم تجهيز شاشة عرض سلسة 90 هرتز وبطارية هائلة 5000 مللي أمبير في الساعة لجعل realme 8 5G أقوى من أي وقت مضى.

معالج Dimensity 700 5G، الأحدث في تقنية الجيل الخامس للهواتف الذكية

باعتباره معالجًا رائدًا من جيل ال 5G ، يمزج Dimensity 700 بين نواة Arm Cortex-A76″ الكبيرة” ذات القدرة العالية في وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة، والتي تعمل بسرعة 2.2 جيجاهرتز، حيث تستفيد من عملية إنتاج رائدة 7 نانومتر. معالج الإنتاج الرائد 7 نانومتر، والذي يتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة 28٪ مقارنة بمعالج 8 نانومتر المكافئ، مما يسمح لـ Dimensity 700 باستخدام معالجات عالية الأداء مع استخدام طاقة صغيرة فقط، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية لإبقائك على اتصال لفترة أطول.

كما يوفر Dimensity 700 وحدة معالجة رسومات قوية – Arm Mali-G57 MC2 مع سرعة ساعة تبلغ 950 ميجا هرتز، مع دعم تقنية الشاشة بمعدل تحديث مرتفع 90 هرتز. تعمل شاشات التحديث السريع على التخلص من الضبابية في الرسوم المتحركة والتمرير والألعاب لتوفير تجربة مستخدم أفضل، وبفضل هذا المعالج، يدعم realme 8 5G بطاقات sim المزدوجة 5G عبر الإنترنت من خلال شبكة 5G بالإضافة إلى ذلك يتم دعمه من قبل SA / NSA ويغطي نطاق تردد 5G السائد.

بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير في الساعة وموفر 5Gذكي للطاقة

بالنظر إلى المشاكل والقلق من انخفاض طاقة البطارية، تم تزويد realme 8 5G ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير لدعم الاستخدام اليومي، مما ينهي مشكلة الشحن المتكررة. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن 5G تجلب المزيد من استهلاك الطاقة للهاتف، فإن استنزاف عمر البطارية يمثل مشكلة شائعة، لذلك قدمت realme ميزة Smart 5G Power Saving لحل هذه مشكلة.

ما هي تقنية 5G الذكية لتوفير الطاقة؟

يمكن أن تستشعر تقنية Smart 5G بذكاء بيئة الإشارة المحيطة والتبديل “بلا شعور” بين 4G و 5Gفي لحظات قليلة.

وضع توفير الطاقة الفائق باستخدام ضبط وحدة المعالجة المركزية، وتعديل الإضاءة الخلفية، والاستراتيجيات الأخرى جنبًا إلى جنب مع تدابير توفير الطاقة المستهدفة لتطبيقات محددة، سيقلل من استهلاك طاقة النظام، وإطالة عمر الهاتف إلى حد كبير.

تحسين وضع الاستعداد للنوم، ترك الهاتف يعمل بطاقة منخفضة أثناء النوم لتوفير الطاقة.

تطبيق التجميد السريع، حيث سيقوم النظام تلقائيًا بتجميد التطبيقات الخاملة. بعد أن يدخل التطبيق في حالة التجميد السريع ، لن يستهلك الطاقة في الخلفية.

8.5 ملم – فائق النحافة مع تصميم ديناميكي سريع الإضاءة

realme 8 5G هو أنحف هاتف ذكي في السوق، ويتميز بهيكل فائق النحافة 8.5 ملم، خفيف بوزن 185 جرام، يوفر شعورًا رائعًا في اليد وتجربة مريحة مع كل قبضة.

لتحقيق مفهوم التصميم هذا، استخدمت ريلمي عملية طلاء إنديوم عالي اللمعان على Supersonic Blue لاستعادة الإحساس اللامع بالضوء؛ في اللون الأسود الأسرع من الصوت، استخدمنا عملية نمط عدسي لتقديم تأثير مرآة ممتاز لإبراز إحساس الضوء بشكل أفضل.

90 هرتز – شاشة فائقة السلاسة

يعتمد realme 8 5G على شاشة عرض فائقة السلاسة 90 هرتز للحصول على جودة بصرية مذهلة. 16.5 سم (6.5 بوصة) FHD + بكامل الشاشة مع معدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز وذروة سطوع 600 نت تجلب تجربة غامرة وألوان رائعة تنبض بالحياة. يعد معدل التحديث المرتفع أكثر تماسكًا وحساسية من نظرائه من الجيل الرابع، دون تأخير أو تأخير أثناء اللعب لذا فإن realme 8 5G هو خيار حكيم.

كاميرا Nightscape بدقة 48 ميجابكسل

لعبت الكاميرا دورًا مهمًا في عصر4G مع زيادة سرعات الشبكة، ظهرت عمليات البث المباشر التي يمكن إجراؤها في أي وقت وفي أي مكان، وكلها لا يمكن فصلها عن تقنيات التصوير بالهواتف الذكية. بالكاد يمكننا تخيل ما سيحدث لتقنيات التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية في عصر الجيل الخامس الجديد. وقد كنا مستعدين لذلك ، من خلال تقديم الكاميرا الليلية بدقة 48 ميجابكسل.

يتميز realme 8 5G بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل – الكاميرا الأساسية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة التصوير بالأبيض والأسود، وعدسة الماكرو 4 سم.

أداء الوضع الليلي ممتاز أيضًا، فبفضل الفتحة الكبيرة F1.8 وخوارزمية التوليف متعددة الإطارات، يمكن للجميع التقاط صورة رائعة، لا سيما مع realme 8 5G الذي يحتوي الآن على خمس مرشحات ليلية، كلها مصممة لتحسين صور المناظر الليلية.

كما أن قدرات التصوير الفوتوغرافي للصورة رائعة أيضًا، حيث تم تجهيز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة كبيرة تبلغ f / 2.1 ؛ كما أنه يدعم وضع الجمال والصورة بالذكاء الاصطناعي. لا مزيد من البحث عن صور بورتريه رائعة.

ماذا أيضا

عادت ميزة فتحة البطاقة الثلاثية الكلاسيكية. قل وداعًا لمشكلة الاختيار بين بطاقة SIM المزدوجة أو توسيع مساحة التخزين، وهذا أيضًا إصدار جديد ومُحدَّث مع زيادة إمكانات التوسعة الداخلية من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت. ووفقًا للاختبارات التي أجريناها، يمكن للذاكرة 1 تيرابايت تخزين أكثر من 262000 صورة أو أكثر من 209000 أغنية أو أكثر من 4190 مسلسل تلفزيوني.

و في الوقت نفسه، لمنح مستخدمي إصدار الذاكرة الصغيرة تجربة أفضل، ومكافحة العيوب الناتجة عن عدم كفاية ذاكرة الوصول العشوائي وإنشاء مساحة أكبر لذاكرة الوصول العشوائي، قمنا بتطوير تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية الجديدة (DRE) التي تحول ROM إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية، وعلاوة على ذلك، يعتمد realme 8 5G أيضًا بصمة إصبع جانبية وأحدث إصدار من realme UI 2.0 استنادًا إلى Android 11.

يأخذ realme 8 5G الهواتف الذكية للجيل الخامس إلى شريحة أسعار جديدة ؛ يمكن للمزيد من محبيها الاستمتاع بسهولة بسرعة 5G . يوفر معالج Dimensity 700 5G أداء ممتازًا لشبكة 5G؛ تعمل شاشة فائقة النعومة 90 هرتز على تحديث جودة الشاشة. للاستخدام الدائم ، تدعم البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة الطاقة الكافية. يُظهر التصميم النحيف موقف realme الرائد ولغة التصميم الرائدة. سيكون realme 8 5G علامة فارقة لهواتف ريلمي من الجيل الخامس .