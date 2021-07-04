نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الملكي 1442 السعودية “رجال” والشروط المطلوبة للإلتحاق بالمعهد في المقال التالي
تقديم الحرس الملكي، تم الاعلان أخيراً من قبل “رئاسة الحرس الملكي” عن فتح باب التقديم للحملة الثانوية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال عدة أيام متتالية حول ذلك الموضوع، وهو ما دفعنا لإعداد ذلك التقرير لنوافيكم بأهم التفاصيل التي تحتاجوها من خلاله.
تقديم الحرس الملكي
مازال البحث جاري حول تفاصيل وموعد تقديم الحرس الملكي 2021، من قبل الكثير من الراغبين في الحصول على وظيفة في هذا السير، ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد موعد لبداية التسجيل في الحرس الوطني اليوم الأحد، أما بالنسبة لتفاصيل الالتحاق بالحرس الوطني، فقد صرحت المصادر المسؤولة أنه سوف تحسب فترة التدريب في المعهد من ضمن عدد سنوات الخدمة العسكرية، كما أضافت أنه سوف يتم صرف مكافأة شهرية للملتحقين بالمعهد قدرها 1,000 ريال طوال فترة الدراسة، وذلك بالإضافة إلى تأمين طبي وإمكانية العلاج بأحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.
الشروط المحددة لـ تقديم الحرس الملكي 1442
قامت رئاسة الحرس الملكي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب على الراغبين في تقديم الحرس الملكي استيفائهاوالتي جائت كالتالي:
- أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من أصل، ولكن يستثنى من ذلك الشرط من نشأ مع والده الذي تواجد في بلد آخر لظروف العمل أو الدراسة على ألا يكون حامل جنسية البلد الذي ولد فيه.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في أحد الاقسام التالية “قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الشرعية ـ وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية” أو لإحدى المعاهد العلمية، وفقاً لشروط كل برنامج.
- لا يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الزراعية أو الصناعية أو معهد إعداد المراقبين وكذلك المعاهد الصحية.
- لابد أن يكون المتقدم حسن السلوك و السيرة وغير محكوم عليه بأي قضايا أو محكوم عليه بحد شرعي أو متورط في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف .
- ألا يكون مطروداً من أي كلية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
- كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30.
- ويجب ألا يقل طوله عن 170 سم.
- يجب أن يكون الوزن مناسباً للطول.
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