تقديم الحرس الملكي 1442 السعودية “رجال” والشروط المطلوبة للإلتحاق بالمعهد

تقديم الحرس الملكي، تم الاعلان أخيراً من قبل “رئاسة الحرس الملكي” عن فتح باب التقديم للحملة الثانوية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال عدة أيام متتالية حول ذلك الموضوع، وهو ما دفعنا لإعداد ذلك التقرير لنوافيكم بأهم التفاصيل التي تحتاجوها من خلاله.

تقديم الحرس الملكي

مازال البحث جاري حول تفاصيل وموعد تقديم الحرس الملكي 2021، من قبل الكثير من الراغبين في الحصول على وظيفة في هذا السير، ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد موعد لبداية التسجيل في الحرس الوطني اليوم الأحد، أما بالنسبة لتفاصيل الالتحاق بالحرس الوطني، فقد صرحت المصادر المسؤولة أنه سوف تحسب فترة التدريب في المعهد من ضمن عدد سنوات الخدمة العسكرية، كما أضافت أنه سوف يتم صرف مكافأة شهرية للملتحقين بالمعهد قدرها 1,000 ريال طوال فترة الدراسة، وذلك بالإضافة إلى تأمين طبي وإمكانية العلاج بأحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

الشروط المحددة لـ تقديم الحرس الملكي 1442

قامت رئاسة الحرس الملكي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب على الراغبين في تقديم الحرس الملكي استيفائهاوالتي جائت كالتالي: