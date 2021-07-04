نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حائل المعتمدة من ASIC وشروط القبول بها للعام الدراسي الجديد 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة حائل هي إحدى الجامعات الحكومية التي تأسست في عام 2005م، وهي المعتمدة من الهيئة البريطانية ASIC منذ 2017م، بها أربعة عشر كلية، وعمادات مختلفة، وأكثر من أربعين تخصص في مجالات مختلفة، فهي تعد الاختيار الأفضل بين جامعات المملكة العربي السعودية، هذه الجامعة تعد من أفضل ثلاثة جامعات بالمملكة العربية السعودية، وذلك لاعتماداتها كعمادات البحث العلمي وعمادات التطوير والجودة وعمادات الدراسات العليا وعمادة السنة التحضيرية وأيضًا تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، كذا تعد كلياتها وأقسامها المختلفة تتيح للطلاب التقدم إليها عن طريق الموقع الرسمي للجامعة بالصفحة الإلكترونية، ومتابعة الطلبات عن بعد لأربعين تخصص في مجالات مختلفة، مثل كلية إدارة الأعمال وكلية الآداب والفنون، وكلية التربية وكلية التمريض، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وأيضًا كلية الصيدلة والطب وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية، وكلية المجتمع وكلية العلوم وهندسة الحاسب الآلي، لذا تتقدم الجامعة بالمزيد من الخيارات لطلاب الثانوية العامة بفتح باب القبول لطلبات الالتحاق بالجامعة، وكل ذلك سوف يتم من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للجامعة، دون الحاجة لتسليم الشهادة الثانوية يدًا بيد.

أولًا شروط الجامعة للقبول السنوي بأقسامها وكلياتها

يجب أن تُرسل نتائج الطلاب المتقدمين للجامعة من خلال موقع نور، تُرسل إليها النتائج وشهادات الثانوية العامة. يجب أن يجتاز الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة أختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية، عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم، وهذا شرط لا يمكن السماح للطالب للالتحاق إلا باجتياز تلك الاختبارات. يجب الاضطلاع والقراءة جيدًا لشروط القبول بالموقع قبل التقديم، لأن التقديم والاختبار إلكترونيًا. أن يتم إرسال البيانات وملئ استمارة الالتحاق بالجامعة، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني للموقع الرسمي للجامعة من خلال الفترة المسموحة 24/11/1442 هــ أو 4/7/2021 م إلى موعد وأقصاه 28/11/1442هــ أو 8/7/2021م. يتم إتاحة المسار الصحي والعلمي والهندسي وكلية المجتمع فقط لطلاب الفئة العلمية، ويتم إتاحة المسار الإنساني وكلية المجتمع للطلبة الفئة الأدبي. إذا لم يتم التقديم في هذا الموعد السابق ذكره، سوف يتم قبول بعض الطلبات للالتحاق، من خلال المفاضلة بين الأفضل من المتقدمين، طبقًا للنسبة الموزونة لكافة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة(أولًا الفئة العلمية تمثل 35% من النسبة التراكمية للثانوية العامة، و30% من درجة الاختبار التحصيلي، و35% من درجة اختبار القدرات) على أن يكون نصيب الفئة الأدبية 50% من النسبة التراكمية للثانوية العامة، و50% من درجة الاختبارات والقدرات العامة. يتم الاختيار حسب أولوية الرغبات للطلاب الملتحقين بالجامعة. في حالة قبول الطالب، يتم إرسال إشعار القبول للمقبولين عن طريق الرسائل النصية SMS، وإبلاغهم بنتيجة قبولهم بالمسار المطلوب، ويمكن للطلاب المقبولين الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ومتابعة مساراتهم وطلبهم، وكذلك يجب تأكيد القبول من قِبل الطلاب المقبولين، وذلك لفترة محددة حيث يتم استبعاد الطالب عند عدم تأكيده للقبول من خلاله بالموقع أو البوابة الإلكترونية للجامعة، فيتم استبعاد الطالب نهائيًا. تكون المسارات المتاحة والحد الأدنى للنسبة الموزونة كالآتي

أولا طلبة القسم العلمي(النسبة الموزونة 80% أو أكثر) لهم الحق في المفاضلة على المسار الصحي التمهيدي وعلى المسار التحضيري الهندسي.

ثانيًا طلبة العلمي الذين تبلغ النسبة الموزونة لهم 70% فأكثر أو أقل من 80%، يتاح لهم المسار الهندسي التحضيري فقط.

ثالثًا طلبة الفئة الأدبية(النسبة الموزونة لهم 70% فأكثر)، يتاح لهم المسار التحضيري الإنساني فقط.

رابعًا طلبة الفئة الأدبية والفئة العلمية(النسبة الموزونة لهم أقل من 70%، أو أكثر من 60%، أو يساوي 60%)، لهم المفاضلة على دبلوم كلية المجتمع.

ثانيًا شروط القبول العام أو طلاب الثانوية العامة للالتحاق بجامعة حائل للسنة الدراسية 1443هــ

أن يكون الطالب من أم سعودية، أو سعودي الجنسية.

أن لا يكون قد مضت سنتين ماضيتين على حصوله على الشهادة الثانوية بحد أقصى.

أن يكون قد اجتاز اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي للفئة العلمية، واختبارات القدرات العامة للفئة الأدبية بنجاح.

في حالة القبول يجب الدخول إلى موقع الجامعة من خلال الطالب المقبول، لتأكيد القبول من خلاله، فإن لم يفعل يتم استبعاده نهائيًا.

في حالة اجتياز الطالب للسنة التحضيرية، يتم التخصص حسب معايير وشروط التخصص.

في حالة الطالب الذي تكون أمه سعودية، يجب أن يرفق صورة شهادة الميلاد بصيغة PDF عند تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للقبول.

الطلاب الذين أتموا السنة التمهيدية الصحية، يجب عليهم اجتياز الكشف الطبي، وتسليمه إلى الكلية، وإن لم يجتاز الكشف الطبي، يحول الطالب إلى تخصص آخر.

المفاضلة على مقعد القبول الثانوي للمسار التمهيدي الصحي، يتاح فقط لخريجي الثانوية العامة لعام 1442هــ.

إلى كل أعزائنا من طلاب الثانوية العامة، تهنئاتنا لكم على اجتيازكم دراستكم بنجاح، ونرجو منكم ألا تضيعوا فرصة الانضمام إلى جامعة من أفضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وفقكم الله إلى الخير دائمًا، ونتمنى لكم المزيد من النجاح في حياتكم فأنتم عِمادًا لهذه الأمة.