نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات نقل الكفالة في المملكة.. تعرف عليها بالتفصيل في المقال التالي
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إجراءات نقل الكفالة للعامل الوافد من كفيل إلى آخر، التي قد يلجأ إليها العامل المقيم في بعض الأحيان بسبب ظروف معينة، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني هذه الإجراءات بالتفصيل، والخطوات التي يقوم بها الكفيل الجديد لنقل الكفالة.
إجراءات نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية
هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل نقل الكفالة، والتي تتمثل في التالي:
- أولاً، يقوم الكفيل بالذهاب إلى إدارة الجوازات وبرفقته العامل الذي يرغب في نقل كفالته.
- ثانيًا، يجب تقديم صورة من جواز السفر الخاص بالعامل والأصل أيضًا للإطلاع عليه.
- كما يجب تقديم تصريح الإقامة الخاص به.
- ثم يقوم الكفيل الحالي بتقديم تنازل عن العامل ويقوم بالتوقيع عليه، وختمه من موظف الجوازات.
- من ثم يقوم الكفيل الحالي بتسليم التنازل عن العامل للكفيل الجديد، حتى يتمكن بعد ذلك من استكمال خطوات نقل الكفالة.
الخطوات التي يقوم بها الكفيل الجديد للحصول على كفالة العامل
يأتي دور الكفيل الجديد من حيث استئناف الإجراءات حتى يتمكن من نقل كفالة العامل الوافد إليه بعد التنازل، والتي تتمثل في التالي:
- في البداية من الضروري أن يتم الاتفاق بين كلاً من الطرفين (الكفيل الجديد والعامل) على قيمة الراتب الشهري.
- ثم تقديم الأوراق المطلوبة (صورة من كارت العائلة، صورة وأصل السجل التجاري).
- كما يجب تقديم رخصة البلدية سارية المفعول، وصورة من الهوية الوطنية سارية.
- بعد ذلك يتم ملء نموذج نقل الكفالة في إدارة الجوازات.
- ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة والتي من ضمنها عدد العمالة التي يحتاج إليها الكفيل الجديد).
- بالإضافة إلى اسم الكفيل الجديد ورقم الهوية الخاص به، مع صورة من بطاقة الكفيل القديم ورقم الإقامة الخاص به.
- ثم يقوم الكفيل الجديد بسداد رسوم قدرها 2000 ريال سعودي.
- من ثم يقوم باختيار خدمة نقل الكفالة.
- وأخيرًا وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات يستلم العامل تصريح الإقامة الجديد، مدون عليه اسم الكفيل الجديد.
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