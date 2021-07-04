أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي .. تعرف على خطوات التسجيل

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة بشكل إلكتروني.

كيفية التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي

يستفيد من الخدمة المقدمة كل من مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، ليس ذلك فحسب بل يستفيد منها أيضًا حاملي تأشيرات الزيارة والتابعين للمقيمين، وتتمثل خطوات التسجيل في التالي:

أولاً، الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الرسمي. ثانيًا يتم النقر على أيقونة الدخول إلى منصة أبشر. ثم الضغط على أيقونة أبشر للأفراد، ومن ثم النقر على كلمة “مستخدم جديد”. ثم يتم ملء البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المحددة (الاسم، رقم الهوية، ورقم الحدود). يتم بعد ذلك كتابة رقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني. ثم يتم تعيين كلمة السر الخاصة بالمستخدم. بعد ذلك يتلقى المستخدم رسالة عبر بريده الإلكتروني المسجل تحتوي على كود التفعيل. وأخيرًا، يقوم المستخدم بتفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو أي من البنوك في المملكة.

الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات المتاحة عبر المنصة

تستهدف الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الكثير من الفئات الذين يتمكنون من التسجيل بسهولة، وهم كما يلي:

مواطني مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى تابعي الوافدين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

إلى جانب الزائرين الذين يمتلكون تأشيرات زيارة للمملكة.

بذلك نكون قد قدمنا خطوات التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية لمواطني مجلس التعاون الخليجي لاستفادة من خدماتها أون لاين، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق الراحة لمواطنيها ضمن خطتها التطويرية ورؤية المملكة 2030.