طريقة الحصول علي قرض للقطاع الخاص بدون كفيل بالمملكة تحرص كثير من البنوك والشركات، لعمل قروض وتمويلات للمواطنين والمقيمين، بدون كفيل أو تحويل راتب، وشركة مرابحة مرنة والتمويل الشخصي للعاملين في القطاع الخاص، بدون الحاجة إلى تواجد كفيل ولكنها تضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، ثم تقدم طرق للسداد من خلال مجموعة من الأقساط، التي تصل إلى 60 شهر، وتقديم بعض التسهيلات، وبعض من المستندات للحصول علي التمويل، وتتواجد شركة مرابحة مرنة، في منطقة جدة، وتقدم التمويل الشخصي للعاملين في القطاع الخاص، وهذا التمويل مناسب، ويناسب ظروف جميع العاملين بالقطاع الخاص، ومن خلال هذا التقرير، وموقع ثقفني سنتعرف علي شركة مرابحة مرنة وكيفية الحصول علي التمويل منها.

طريقة الحصول علي قرض للقطاع الخاص بدون كفيل بالمملكة

هناك مميزات للحصول على هذا النوع من القروض من شركة مرابحة مرنة بالمملكة:

قرض شخصي يتمشى مع الشريعة الإسلامية. قرض سريع تصل المبالغ فيه إلي ربع مليون ريال سعودي. تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل أيضا. ثم مدة سداد ميسرة تصل إلي ستون شهرا. إجراءات تحويل التمويل سريعة وطريقة سلسة.

شروط الاستفادة من قرض بدون كفيل للقطاع الخاص

يمكن للسعودي والمقيم الحصول علي القرض. يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل بالقطاع الخاص. الدخل الشهري لا يقل عن ثلاثة ألف ريال سعودي في القطاع الحكومي. ثم في القطاع الخاص ستة ألف ريال سعودي. أن تكون مدة الخدمة في القطاع الخاص لا تقل عن سنة. يمكن الحصول علي التمويل من الموقع الإلكتروني للشركة. ثم يتخطى عمر العميل المستفيد من التمويل ثمانية عشر عام.

المستندات المطلوبة للتمويل

كشف حسابك البنكي. العنوان الوطني للمتقدم. الهوية أو الإقامة سارية المفعول. خطاب من جهة العمل بالحالة الوظيفة، ثم الراتب. زيارة للشركة لتقديم المستندات وإتمام الحصول علي التمويل.

فروع شركة مرابحة مرنة



منفذ الطائف. الدمام. القطيف. جدة. عرعر. بريده. القريات. الرياض.

شروط الحصول على التمويل من فرع جدة

تحظي برامج التمويل الشخصية في مدينة جدة، بشعبية كبيرة، ويرجع لوجود شركات كثيره، فتقدم صفقات متميزة للعملاء، من العاملين بالقطاع الخاص، وللحصول على التمويل من فرع جدة تحتاج إلي: