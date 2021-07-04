نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي alrajhibank تمديد عروض التمويل العقاري والشخصي وبطاقات مجانية مدى الحياة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مصرف الراجحي alrajhibank رسمياً عن تمديد عروض شهر التمويل لمنتصف الشهر الميلادي الجاري، حيث يتيح بنك الراجحي في الوقت الحالي وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الحساب الخاص بالمصرف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فما زالت أمامك الفرصة لتحقيق الاستفادة من عروض مصرف الراجحي المتاحة حالياً.

والحصول أيضاً على أقل نسبة ربح، بالإضافة إلى إمكانية ربح بطاقة مجانية مدى الحياة، ويتيح المصرف ضمن عروض التمويل العروض التالية (عرض التمويل التأجيري – عرض سداد المديونية – عرض التمويل الشخصي – عرض التمويل العقاري – عرض البطاقات)، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول موقع مصرف الراجحي للاستفادة من عروض التمويل.

مصرف الراجحي alrajhibank

تم الإعلان اليوم الأحد بتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 يوليو 2021م من جانب الحساب الرسمي لمصرف الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تمديد عروض التمويل المختلفة المقدمة من جانب المصرف حتى هذا التاريخ:

يوم الخميس بتاريخ 15 يوليو 2021م الموافق لتاريخ 5 ذي الحجة 1442هـ.

عروض التمويل التأجيري مصرف الراجحي

أعلن بنك الراجحي عن تفاصيل عرض التمويل التأجيري سواء تأجير السيارات بتحويل الراتب أو تأجيرها بدون تحويل الراتب، ويمكنكم التعرف على تفاصيل التمويل التأجيري بتحويل الراتب أو بدون التحويل من خلال الجدول التالي:

تأجير السيارات بتحويل الراتب تأجير السيارات بدون تحويل الراتب دفعة أولى: 0%.

رسوم إدارية: 0%.

متوفر برنامج 50/50.

الدفعة الأخيرة حتى 40%.

المدة: 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملةً التأمين يبدأ من 4.76%. دفعة أولى تبدأ من 5%.

رسوم إدارية: 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى 35%.

المدة: 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملةً التأمين يبدأ من 7.49%.

ويتم التقديم على البرنامج التمويلي من خلال زيارة أقرب فرع للمصرف أو الاتصال على رقم المصرف، أو يمكنكم التقديم مباشرةً من خلال موقع مصرف الراجحي الإلكتروني باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يوفر الموقع أمثلة على عروض التمويل التأجيري.

الراجحي عرض سداد المديونية

يتميز عرض سداد المديونية من مصرف الراجحي بأنه بدون رسوم إدارية، وهامش ربح تنافسي، وتأجيل سداد استحقاق أول قسطين للعميل، وتصل فترة السداد إلى ستون شهراً، بينما يبدأ معدل النسبة السنوي من 0.96% لكافة الشرائح، ويستمر العرض حتى تاريخ 15 يوليو 2021م.

عرض التمويل الشخصي الراجحي

يتميز عرض التمويل الشخصي من بنك الراجحي بإمكانية استرداد الرسوم الإدارية، ويحتوي على هامش ربح تنافسي، وفترة سداد قد تصل إلى 60 شهراً، أما عن معدل النسبة السنوي فيبدأ من 1.43%.

ويمكنكم التعرف على أحكام وشروط استرداد المبلغ المدفوع كرسوم إدارية، وكيفية التقديم من خلال موقع المصرف الإلكتروني، كما يمكن التقديم من خلال تطبيق الراجحي بنك، ويسري عرض التمويل الشخصي حتى تاريخ 15 يوليو 2021م.

عرض التمويل العقاري من مصرف الراجحي

يتميز عرض التمويل العقاري بإمكانية استرداد الرسوم الإدارية رسوم التقييم العقاري، وهامش الربح تنافسي، وفترة سداد تصل إلى 35 عام، ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 4.74%، ويجب العلم أن العرض لا يشمل منتجات التمويل العقاري المدعومة، ويمكنكم التعرف على أحكام وشرو استرداد الرسوم الإدارية من خلال الموقع الإلكتروني.

عرض البطاقات من الراجحي

يمكنكم طلب البطاقات الائتمانية من المصرف للاستفادة من مزايا البطاقات التالية:

يمكن استخدام بطاقة الراجحي قبل استلامها من خلال إضافتها إلى محفظة Apple Pay. إمكانية الانضمام إلى برنامج مكافأة من أجل كسب النقاط على كافة المشتريات. الحصول على فرصة تقسيط المشتريات بسعر النقد (هامش ربح 0%). تقديم خيارات مرنة من أجل سداد المستحقات للبطاقة. الحصول على عروض وخصومات جديدة وحصرية لدى العديد من المتاجر.

ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع بنك الراجحي الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (alrajhibank.com)، كما يمكنكم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بعروض التمويل من مصرف الراجحي 2021 من خلال الرابط أيضاً عبر موقع ثقفني.