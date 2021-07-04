تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية خدمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت بالمملكة عن طريق موقعها الإلكتروني علي شبكة الإنترنت ، وضريبة القيمة المضافة هي احدي موارد الدخل للاقتصاد السعودي والنتاج المحلي ، في سبيل توفير سيولة وموارد مالية للإنفاق علي المشاريع الخدمية والخدمات العامة بالمملكة ، وعن طريق صفحة الخدمة علي موقع الهيئة يتوفر بند التسجيل للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة للحصول علي رقم حساب خاص بسداد قيمة الضريبة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم المتطلبات الخاصة بالخدمة والفئات المستهدفة بها وخطوات التقديم للتسجيل في الضريبة وسدادها عن طريق الموقع والقنوات التي يمكن التواصل بها مع مزود الخدمة فضلا عن عرض رابط الدخول للخدمة ، ويمكنكم التعرف علي عقوبة التهرب الضريبي بالمملكة.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت بالمملكة

تستهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية تطبيق نظام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لكافة النشاطات الاقتصادية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ، ويتطلب التسجيل في الخدمة وصول قيمة الإيرادات السنوية للكيانات أو المنشآت إلي حدود التسجيل الإلزامي أو الاختياري عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية عليكم بتسجيل الدخول علي موقع البوابة العامة للذكاة والدخل من خلال الرابط الإلكتروني.

نختار بعد ذلك مبوب الخدمات العامة من الصفحة الرئيسية.

ننتقل إلي قائمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

بعد ذلك نقوم بتعبئة نموذج التسجيل في الضريبة.

بعد إتمام تعبئة نموذج التسجيل سيصلكم إشعار وشهادة ضريبة القيمة المضافة عند إكمال الطلب.

ويمكنكم الذهاب للخدمة عبر الرابط الخاصة بذلك.

ونقوم بإدخال الرقم المميز أو البريد الإلكتروني.

ثم نضع كلمة المرور ونضغط علي تسجيل دخول.

وإن لم يكن لديك حساب يمكنك التسجيل باختيار إما المنشآت أو الأفراد أو الأفراد بغرض بيع عقار.

وبعدها تقوم ببدأ التسجيل للطلب.

قنوات التسجيل في الضريبة

يستطيع أصحاب الكيانات والنشاطات والمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التسجيل في خدمات الضريبة عن طريق العديد من القنوات الرسمية والتي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهي :

أولا عبر مركز الاتصال.

ثانياً عن طريق الفروع.

ثالثاً عن طريق الموقع الإلكتروني.

رابعاً عن طريق تطبيق الهاتف الجوال.

خامساً عن طريق مدراء العلاقة.

سادساً عن طريق خدمة الدردشة المباشرة.

سابعاً عن طريق صفحة تويتر.

ثامناً عن طريق البريد الإلكتروني.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء الموقع للمزيد من المعلومات علي البيانات التالية :

هاتف محلي : 19993 .

هاتف دولي : 00966112048998 .

بريد إلكتروني : [email protected] .

وللدخول علي صفحة الخدمة يرجي اتباع الرابط الرسمي الخاصة بخدمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.