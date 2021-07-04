التأمينات الإجتماعية استعلام عن مدة الإشتراك برقم الهوية ورقم السجل المدني

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن التأمينات الإجتماعية استعلام عن مدة الإشتراك برقم الهوية على موقع البحث “جوجل” بشكل متكرر، وتُعتبرالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أحد أبرز وأهم المؤسسات التي تقوم بدور هام وخدمي على أراضي المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة التأمينية تقدم عدد مختلف من الأنظمة التي تناسب فئات مختلفة داخل المجتمع السعودي وأبرزها نظام ساند، وبالإضافة إلى ذلك تقدم التأمينات الإجتماعية الكثير من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني يُسهل عليهم ويوفر عليهم الوقت والجهد حيث وفرت المؤسسة طريق إلكترونية بسيطة للإستعلام عن المستحقات التأمينية حتى توفر على المواطنين الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المؤسسات المعنية، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم كيفية تسجيل الدخول إلى التأمينات الإجتماعية وطريقة الإستعلام عن مدد الإشتراك برقم الهوية، فإلى نص المقال.

التأمينات الإجتماعية استعلام عن مدة الإشتراك

يُمكنك كمواطن سعودي استخدام موقع مؤسسة التأمينات في معرفة مدد الإشتراك بإستخدام رقم الهوية الوطنية، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الإجتماعية .

. ثانياً قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على أيقونة خدمات التأمينات الإجتماعية أون لاين.

ثالثاً قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك إذا كنت مواطن سعودي أورقم الإقامة إذا كنت مقيم.

رابعاً الآن قم بتسجيل دخولك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

خامساً قم بالضغط الآن على مدد الإشتراك في التأمينات الإجتماعية.

وأخيراً ستظهر لك الآن مدد الإشتراك في جميع الوظائف التي عملت بها بالإضافة إلى مستحقاتك المالية عن كل فترة اشترك.

تسجيل الدخول التأمينات الإجتماعية

يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية من رجال الأعمال والموظفين وغيرهم عن كيفية تسجيل الدخول إلى التأمينات الإجتماعية وعمل حساب الدخول للإستفادة من جميع خدماتها، وإليكم خطوات الدخول كالتالي: