نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مكتب العمل رابط حجز موعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد مكتب العمل من الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تتوالى جهود المملكة في تلبية احتياجات المقيمين والمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، فتعد خدمة الموعد الإلكتروني من الخدمات التي تنظم العمل وتوفر الوقت والجهد، كما أنها تقلل التزاحم أمام فروع مكتب العمل وهذا من الأمور المهمة جدا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

توفر وزارة الموارد البشرية منصة إلكترونية كبيرة تضم معظم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والوافدين، فتشمل خدمات العمل الخاصة بالعُمال والمنشآت وخدمات التنمية الاجتماعية الخاصة بالمواطنين وتقديم المساعدات والمشاريع لتحسين مستوي معيشتهم، وخدمة حجز موعد مكتب العمل من الخدمات التي تهم كلا من المواطنين والوافدين المقيمين داخل المملكة.

حجز موعد مكتب العمل

يمكن لكل من يرغب في تحديد موعد في مكتب العمل أن يقوم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية واتباع الخطوات التالية لتحديد موعد مكتب العمل الذي يناسبه لكي يذهب فيه ويقوم بالحصول على الخدمة التي يريدها دون عناء وانتظار:

من خلال محرك البحث ادخل على خدمة الموعد الإلكتروني، ثم اضغط على بدء الخدمة. اكتب رقم الهوية ثم اضغط على بحث. اضغط على أيقونة حجز موعد. اختر القطاع مكتب العمل والمنطقة التي تريدها والمحافظة والفرع. سوف تظهر لك المواعيد باليوم والتاريخ المتاحين اختر المناسب لك. سوف تظهر لك تذكرة حجز الموعد ويمكنك طباعتها لأخذها معك أو أخذ صورة للشاشة إذا كنت تستعمل الجوال.

رابط حجز موعد مكتب العمل

توفر المملكة رابط حجز موعد على البوابة الرسمية لموقعها الإلكتروني، ويمكنك الوصول إليه سريعا بمجرد البحث عنه عبر أحد محركات البحث التي تستخدمها، وسوف تجد طريقة الدخول إلى الخدمة عبر هذا الرابط بعدها تستطيع اتباع الخطوات التي وضحناها بالفقرة السابقة أو يمكنك مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة طريقة حجز موعد مكتب العمل بالتفصيل:

خدمة الموعد الإلكتروني لوزارة العمل

هذه الخدمة من الخدمات التي أتاحتها وزارة العمل عبر موقعها الرسمي والتي يمكن من خلالها الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، فهناك بعض المشاكل في العمل أو هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الخدمة من خلال الموقع بالإضافة للمشكلات الاجتماعية، كل هذا يمكن حله من خلال الذهاب لأحد الفروع المتوفرة في جميع أنحاء المملكة لمكتب العمل أو الضمان الاجتماعي تسهيلا على المستخدمين.

ولابد أولا لكل شخص قبل التفكير في الذهاب لوزارة العمل أن يقوم أولا بالحجز من خلال الخدمة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد وفرنا الرابط والطريقة الصحيحة في هذا المقال، وجدير بالذكر أنه يجب على الشخص أن يحمل معه تذكرة لكيلا ينسى التاريخ المحدد له، حيث أنه بمجرد أن يمر هذا التاريخ دون الذهاب فيُعتبر ملغيا، ويجب عليا القيام بحجز الموعد من جديد.

وزارة العمل

تُعد وزارة العمل من أكبر القطاعات الحكومية في المملكة، وقد تم تغير اسمها لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضم مجموعة كبيرة من الخدمات منها:

خدمة اصدار وتجديد رخصة عمل.

تقييم المنشأة في النطاقات.

خدمة نقل كفالة عامل وافد.

الغاء التأشيرات.

تغير المهنة.

تقديم بلاغ هروب عامل.

الموافقة على نقل تابع.

حجز موعد شكوى مكتب العمل

يمكن لجميع المقيمين في المملكة حجز موعد شكوى مكتب العمل لتقديم شكوى تخص العمل للأفراد أو المؤسسات، من أجل حل نزاع في العمل أو استرداد حق، فيقوم الراغب في تقديم الشكوى بحجز موعد أولا حتى يستطيع المثول امام هيئة تسوية الخلافات والنزاعات العمالية، فإنه لا يمكن الذهاب مباشرة إلى أحد فروع مكتب العمل دون موعد سابق، وهذا من أجل تنظيم العمل والحصول على الخدمة بجودة أفضل، إلى جانب منع الاختلاط في ظل انتشار فيروس كورونا، ولحجز الموعد اتبع الخطوات الموجودة في الأعلى.