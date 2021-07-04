استعلام حساب المواطن برقم الهوية استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

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عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية عن الدفعة الجديدة 44 لمعرفة نتائج الأهلية التي توضح أن هذا الشخص المتقدم مؤهل لاستحقاق صرف حساب المواطن، فعلى كل فرد أو أسرة داخل المملكة العربية السعودية يرغب في الحصول على دعم من البرنامج أن يقوم بالتسجيل أولا، ثم بتنظر نتائج الأهلية ثم يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة وينتظر نتائج الاستحقاق حتى يتحصل على الدعم المناسب له.

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من برامج الدعم المادي للمواطنين، من أجل مساعدتهم على تحسين الدخل ومستوى المعيشة لكي يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية الجديدة وتغيير الأسعار، ومن أبرز البرامج التي تعمل على تعويض المواطنين عن تلك الإصلاحات برنامج حساب المواطن السعودي، وبرنامج المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ومن خلال هذا المقال سون نتحدث عن طريقة استعلام عن بياناتي في حساب المواطن، وتحديث حساب المواطن، وتسجيل جديد للبرنامج.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

على جميع الراغبين في الحصول على بياناتهم في حساب المواطن أو معرفة قيمة الدفعات إذا كانوا من المستفيدين أو معرفة حالة الأهلية الخاصة بهم التوجه إلى البوابة الرسمية رابط التسجيل في حساب المواطن واتباع الخطوات التالية لاستعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية:

قم بزيارة رابط حساب المواطن الرسمي. سجل الدخول بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ثم تأكيد الدخول برمز التحقق. قم بالتوجه إلى قائمة الأهلية، ومنها قم باختيار دراسة الأهلية. سوف تظهر لك حالة الأهلية هل أنت مؤهل أم لا، وإذا وجدت أنك غير مؤهل فيمكنك تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية خلال المدة التي سوف يُعلن عنها البرنامج، حيث أنه بعد هذه المدة لا يمكنك الاعتراض على حالتك.

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

يمكن لكل شخص مسجل في البرنامج الاستعلام عن بياناته حتى يكون على علم بالبيانات القديمة ومراجعة إذا كان بها بيانات تحتاج إلى تحديث، وللاستعلام عن بياناتي في حساب المواطن اتبع ما يلي:

عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن من الرابط الموجود في الأعلى.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالتسجيل.

قم بالضغط على حسابي، وسوف تظهر لك البيانات الخاصة بك.

تسجيل الدخول حساب المواطن

أما بالنسبة لمستحقي الدفعات من حساب المواطن فيمكنهم الاستعلام عن الدفعة 44 الجديدة ومعرفة مبلغ الاستحقاق عبر موقع البرنامج، فقط عليهم تسجيل الدخول حساب المواطن واتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى حسابك برقم الهوية. قم باختيار أيقونة الدفعات المالية. ثم قم بالضغط على ملخص الدفعات لمعرفة القيمة المالية للدفعات القديمة والجديدة.

تسجيل جديد حساب المواطن 1442

تم تأسيس برنامج حساب المواطن منذ عام 2017 ومن وقت تأسيسه وهو يفتح باب التسجيل أمام جميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من البرنامج والحصول على الدعم، لكن نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد فقد تم إيقاف تسجيل جديد حساب المواطن 1442 مؤقتا إلى حين إشعار آخر من البرنامج، وقد تساءل الكثير من المواطنين عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن وتأتي الإجابة عليهم من قبل خدمة المستفيدين الخاصة بالبرنامج أنه مازال باب التسجيل مغلقا.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

شرط أساسي من شروط الحصول على الدفعات باستمرار هي تحديث حساب المواطن برقم الهوية، حيث أنه في حالة عدم تحديث البيانات سوف يتم إيقاف صرف الدفعات، وتًعلن الصفحة الرسمية لحساب الموطن على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد التحديث التي يجب الالتزام بها، ولمعرفة طريقة التحديث قم بالدخول على رابط البرنامج واكتب بيانات التسجيل، ثم قم باختيار استكمال وتعبئة الطلب، ثم قم بتعديل البيانات التي تريدها.