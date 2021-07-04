نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البدء في التقديم الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض 1443 في المقال التالي
تسجيل بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب قد بدأت اليوم في تلقي الطلبات الخاصة بالطلاب والطالبات من جميع الخريجين من الثانوية العامة، من أجل العمل علي التقديم في جامعات الرياض بالإضافة الي كافة الكليات التقنية وذلك في كافة التخصصات المتاحة بالجامعة، وذلك من خلال الجدول الزمني الذي تم تحديده من أجل تنفيذ جميع إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي الجديد وهو عام 1443هـجرياً، وقد أعلنت البوابة عن استمرار تلقي طلبات التسجيل حتي يوم 30 ذي القعدة والذي يوافق يوم 10 يوليو 2021 من الشهر الحالي لمدة ستة أيام فقط، ويجب على جميع الطلاب الذين لديهم رغبة في التقديم في إحدى الكليات أن يقوموا بالتعرف علي شروط ومعايير التقديم لكل كلية من جامعات الرياض، وسوف نوضح لكم تفاصيل تسجيل بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب.
بوابة القبول الإلكتروني الموحد لجامعات مُتاحة يمكن التقديم بها بالرياض
يشمل التقديم في بوابة القبول بالرياض عدد سبعة جامعات وهم كالتالي (التسجيل في جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، بالإضافة الي جامعة شقراء، التسجيل في الكلية التقنية، جامعة المجمعة، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، التسجيل في جامعة الأمير سطام) ويتم التقديم لكل كلية وفق القواعد والضوابط التي تحددها من أجل القبول بها.
خطوات التقديم والقبول في جامعات الرياض 2021
يوجد عدد من المعايير والشروط بجانب إجراءات القبول في الجامعة التي يرغب كل شخص بالتقديم بها، ويجب التعرف علي تفاصيل الشروط العامة من أجل التقديم في جامعات الرياض والكليات التقنية والتي يجب استيفائها بجانب ضوابط الجامعة أو الكليات التقنية التي يرغب كل طالب بالتسجيل بها:
- يجب أن يقوم كل طالب بأداء اختبار القبول.
- يجب علي جميع الطلاب الإطلاع على جميع إجراءات القبول من خلال الدخول علي بوابة القبول الإلكتروني الموحد المتاحة لجميع الطلاب.
- يجب أن يتم ملي استمارة التقديم من خلال تسجيل الدخول عبر بوابة القبول الموحد لجامعات الرياض.
- يتم متابعة نتيجة الفرز وفق موعد وجدولة كل كلية علي حده.
- في حالة التأهل للترشيح يجب الدخول من خلال الحساب الخاص بكل طالب في البوابة وقبول طلب الترشح حتي يتم تثبيت القبول بالتخصص المحدد لكل طالب.
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