البدء في التقديم الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض 1443

تسجيل بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب قد بدأت اليوم في تلقي الطلبات الخاصة بالطلاب والطالبات من جميع الخريجين من الثانوية العامة، من أجل العمل علي التقديم في جامعات الرياض بالإضافة الي كافة الكليات التقنية وذلك في كافة التخصصات المتاحة بالجامعة، وذلك من خلال الجدول الزمني الذي تم تحديده من أجل تنفيذ جميع إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي الجديد وهو عام 1443هـجرياً، وقد أعلنت البوابة عن استمرار تلقي طلبات التسجيل حتي يوم 30 ذي القعدة والذي يوافق يوم 10 يوليو 2021 من الشهر الحالي لمدة ستة أيام فقط، ويجب على جميع الطلاب الذين لديهم رغبة في التقديم في إحدى الكليات أن يقوموا بالتعرف علي شروط ومعايير التقديم لكل كلية من جامعات الرياض، وسوف نوضح لكم تفاصيل تسجيل بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب.

بوابة القبول الإلكتروني الموحد لجامعات مُتاحة يمكن التقديم بها بالرياض

يشمل التقديم في بوابة القبول بالرياض عدد سبعة جامعات وهم كالتالي (التسجيل في جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، بالإضافة الي جامعة شقراء، التسجيل في الكلية التقنية، جامعة المجمعة، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، التسجيل في جامعة الأمير سطام) ويتم التقديم لكل كلية وفق القواعد والضوابط التي تحددها من أجل القبول بها.

خطوات التقديم والقبول في جامعات الرياض 2021

يوجد عدد من المعايير والشروط بجانب إجراءات القبول في الجامعة التي يرغب كل شخص بالتقديم بها، ويجب التعرف علي تفاصيل الشروط العامة من أجل التقديم في جامعات الرياض والكليات التقنية والتي يجب استيفائها بجانب ضوابط الجامعة أو الكليات التقنية التي يرغب كل طالب بالتسجيل بها: