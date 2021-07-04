كيفية الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية، أحد أكثر ما يهم المواطنين السعوديين، إذ يبحثون عن كل شيء يتعلق بالقرض المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وتعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات البنكية المقدمة للمواطن السعودي في الفترة الأخيرة، وفي السطور التالية سنذكر كل التفاصيل.

كيفية الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية

وذلك لأن البنك يقدم قرض تبلغ قيمته 60 ألف ريال سعودي، وتقسم على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات بدون أي فوائد، أي لا يدفع المواطن أي مبلغ مادى فائدة عن قيمة المبلغ الأصلي، وأطلق بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض وسمي بمبادرة قرض أهل، هذا القرض الذي يقدم العديد من المزايا لمن يريد الحصول عليه، حيث أنه يساعد في الخروج عن الأزمات والصعوبات المادية التي تواجه المواطن السعودي، وبدون دفع أي فوائد للبنك خلال فترة السداد التي قد تصل إلى خمس سنوات، كما يساهم البنك أيضا في مساندة ومساعدة الأسر السعودية، في بناء المشاريع الصغيرة وذلك بتقديم القروض لهم مع تسهيل طرق الدفع، وسوف نوضح لكم في هذا المقال، أهم الشروط المقررة للحصول على قرض 60 ألف ريال سعودى قرض آهل.

شروط الحصول على قرض “60” ألف ريال

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أهم الشروط المقررة للحصول على القرض المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وهذه الشروط سهلة وليست تعجيزية بل هي متاحة أمام الجميع، كما يمكن للمواطن الحصول على هذا القرض أكثر من مرة ولكن بالشروط الذي أقرها بنك التنمية وهذه هي أهم الشروط:

القرض يكون متاح للمواطن السعودي إذا كان موظف أو متقاعد أو متسبب.

متاح القرض للمواطنات السعوديات إذا كانت مطلقة أو أرملة أو مهجورة.

أن يكون المقترض الذي يريد الحصول على القرض قد أكمل خمس سنوات من تسديد آخر قرض له.

ودائما ما تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات، لمواطنيها ايماناً بمسئوليتها اتجاه شعبها، وخاصة في الظروف الصعبة و الحرجة الخاصة التي تعيشها المملكة والعالم اجمع، حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل سوء.