الفئات المستثناة من الحجر الصحي، يقوم الكثير من القادمين أو الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية بالبحث عن الفئات التي تستثني من الحجر الصحي، وتقيم السعودية كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالظروف الاستثنائية الحالية، بكل دقة وحزم، وذلك لحماية شعبها من انتشار الامراض والأوبئة التي ضربت العديد من الدول، وأدت إلى تدهور الاقتصاد في جميع الدول التي انتشرت بها.

كانت قد منعت المملكة العربية السعودية قدوم أشخاص من بعض الدول التي انتشر بها الأمراض والأوبئة،

والدول الأخرى التي لم ينتشر بها الوباء كان يتم عمل تحليل بي سي آر ومن ثم إخضاعه للحجر الصحي، حتى يتم الاطمئنان عليه، كما استثنوا فئات معينة من الحجر الصحي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الفئات المستثناة

من الخضوع للحجر الصحي عند دخوله المملكة العربية السعودية.

الفئات المستثناة من الحجر الصحي

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن الاطلاع على قائمة الفئات المستثناة من الخضوع للحجر الصحي، وهذه هي الفئات التي لا تقع تحت الحجر الصحي:

العمالة الغير محصنة المصاحبة لمقيم سعودي محصن.

الدبلوماسيين أو أي شخص حامل للتأشيرة الدبلوماسية.

المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات وأزواجهم إن كانوا من خارج المملكة العربية السعودية.

الوفود الرسمية والمحصنين وجميع طواقم الملاحة الجوية.

جميع طواقم السفن البحرية، وسائقي المركبات والشاحنات.

وأي أحد محصن حسب ما تراه وزارة الصحة السعودية.

سائقين الشاحنات من كل منافذ المملكة ومساعديهم.

الأشخاص الذين على علاقة بالإمدادات الطبية حسب رؤية وزارة الصحة.

الحجر المنزلي للفئات المستثناة

ويتم تطبيق الحجر المنزلي للفئات المستثناة، باستثناء الأشخاص الحاصلين على القاح، مع التأكيد على ان يكونوا

حصلوا على وثيقة تامين صحي سارية لتغطية مخاطر الإصابة، ومعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة، ويتم تطبيق هذه التعليمات على كل المسافرين للمملكة الغير محصنين، وسيتم البدا في تطبيق هذه التعليمات ابتداء من يوم الخميس

20 مايو 2021م.

كما يتم التنبيه على الفئات المستثناة من الحجر الصحي الالتزام التام والكامل بكل الإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي واخذ كافة التدابير الوقائية، وعدم التهاون فيها حتى للأشخاص المحصنين.