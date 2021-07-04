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عمر شويل - جدة جامعة نجران كيف تعرف أنت مقبول أم مرفوض إلكترونياً 1443 لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، تم الإعلان من قبل عمادة التسجيل والقبول لدى جامعة نجران، أن السبت هو أول يوم لإعلان القبول أم الرفض إلكترونياً لمرحلة البكالوريوس والدبلوم على أن يستمر حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر، لذا كثر البحث خلال الساعات السابقة عن جامعة نجران واليوم نتناول الحديث عنه تفصيلاً، جامعة نجران كيف تعرف أنت مقبول أم مرفوض إلكترونياً 1443 لمرحلة البكالوريوس والدبلوم.

جامعة نجران كيف تعرف أنك مقبول

بعد التسجيل وملء بياناتك إلكترونياً للإلتحاق بجامعة نجران، يتم ارسال رسالة على بريدك الإلكتروني لتصبح من المرشحين ثم يتم القبول من قبل الوزارة، ثم يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم قبولك النهائي من الوزارة، وقد تصل المدة إلى عام أو عامان، ويرجع ذلك بسبب إزدحام كثرة التأشيرات لجامعات مختلفة، أما من تقدم إلى ولكي تعرف أنت مقبول أم مرفوض إلكترونياً، فإذا لم يتم إرسال رسالة لك بعد التقديم، فإن هذا يدل على أنك مرفوض من قبل جامعة نجران.

على أن يتم إتاحة كافة إجراءات القبول الإلكتروني عبر بوابة جامعة نجران، وذلك بدأ من تقديم الطلب وحتى صدور الرقم الجامعي، وهناك الكثير من الطلاب يسألون عن الفترة الثانية للقبول، على أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يتواجد بها فترة ثانية للقبول، فإن هذا الأمر لا يتوفر في جامعة نجران، لذا في حال عدم إرسال رسالة بريد إلكتروني إليك لا تنتظر وحاول التقديم في جامعات أُخرى.

شروط القبول في جامعة نجران

يجب على المتقدم في جامعة نجران 1443 لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، أن يكون قد حصل على الثانوية العامة من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن يمتلك الجنسية السعودية، كما يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم خمس وعشرون عام للرجل و ثلاثين عام للمتقدمة، كما يجب على المتقدم أن تتجاوز درجة الاختبار التحصيلي له خمسون درجة، بالإضافة إلى ألا يكون مُقيد في أي جهة تعليمية أُخرى.