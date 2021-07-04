نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح التسجيل في معهد الحرس الملكي 1442 ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد التسجيل في معهد الحرس الملكي 1442 ورابط التقديم؛ لقد زاد البحث مؤخراً عن معهد الحرس الملكي من قبل خريجي الثانوية العامة، وذلك عقب إعلان معهد الحرس الملكي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن موعد فتح رابط التقديم للتَسجيل في المعهد، كما أعلن عن الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين حتى يستطيعوا الالتحاق به.

موعد التسجيل في معهد الحرس الملكي 1442

وفقاً للإعلان الذي تم نشره على موقع الحرس الملكي، أنه سوف يتم فتح باب التسجيل عبر الرابط الرسمي لموقع معهد الإدارة العامة يوم الأحد 4 يوليو الموافق 24 ذي القعدة 1442.

رابط وطريقة التقديم في الحرس الملكي

يمكن التقديم على الرابط الإلكتروني لموقع معهد الإدارة العامة حيث سوف يتم تفعيله في موعد التقديم المحدد، ذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول على الرابط الرسمي لمعهد الإدارة العامة. تدوين جميع البيانات المطلوبة بدقة. مراجعة البيانات ثم النقر على إرسال.

مميزات العمل في الحرس الملكي

يتميز العمل في الحرس الملكي بالعديد من المميزات أهمها:

عند التخرج يتم التعيين على رتبة عريف فني.

يحصل الطالب على 1000 ريال مكافأة شهرية طوال فترة التدريب في المعهد.

يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية من مدة التدريب في المعهد.

يحصل الطالب على تأمين طبي شامل.

كما يحصل أيضاً على سكن.

شروط التقديم في معهد الحرس الملكي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم إقامة دائمة بالسعودية.

أن ينجح في اختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً لا يعاني من أي مشاكل صحية.

كما يجب أن يكون طوله 170 سم فيما فوق وأن يكون متناسق مع وزنه.

أن يكون حسن السير والسلوك، ولا يكون تعرض لأي قضية مخلة بالشرف من قبل.

كما يجب أن يكون متزوج من إمراة سعودية إن كان المتقدم متزوج.

وألا يقل عمره عن 17 عام ولا يتعدى 30 عام.

كما يجب ألا يكون موظف في أي مكان حكومي أو عسكري.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

لا يتم قبول الثانوية الصناعية أو الزراعية

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد التسجيل في معهد الحرس الملكي 1442 ورابط التقديم, شروط التقديم في معهد الحرس الملكي.