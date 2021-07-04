- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل منصة ريف الرسمي للأسر المنتجة وشروط الحصول علي الدعم من ريف في المقال التالي
رابط تسجيل منصة ريف الخاص بالأسر المنتجة بالموقع الرسمي للمنصة . كذلك سوف يتم عرض كافة الخطوات الخاصة في التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة . ذلك لأن هناك الكثير من الأسر داخل السعودية ترغب في ذلك . حيث أن التسجيل في بوابة ريف لدعم الأسر يتم من خلالها . الدعم المالي فيما يخص الأسر المنتجة . كذلك لكافة من يعملون في القطاع الزراعي . كما سيتم عرض شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة . لكي ما يتمكن من يرغب في التسجيل في الدعم الريفي . حيث أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو توجهات الحكومة السعودية . فيما يخص تنمية وإثراء القطاع الزراعي داخل المملكة . كذلك التسجيل في منصة ريف من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال . كما أن من خلال التسجيل يستفيد كل من يرغب بالدعم المالي . ذلك لكي ما يتم تنمية المشاريع وعلي من يرغب يقوم بالتسجيل من خلال رابط منصة ريف للأسر المنتجة .
رابط تسجيل منصة ريف والفئات المحددة من الحكومة لتستفيد دعم ريف
من خلال انطلاقة الحكومة السعودية في سعيها الدائم . فيما يخص تقديم الدعم في أشكال مختلفة بمجالات متنوعة . كذلك تقوم الحكومة في تقديم الدعم المالي من خلال رابط منصة ريف . كما من خلال الموقع تم تحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد من دعم ريف . تلك الفئات المحددة كالآتي :-
- كل مواطني السعودية الذين يعملون في المجال الزراعي .
- كذلك كافة المواطنين المزارعين ويعملون في مجال زراعة البن .
- كما من خلال التسجيل في منصة ريف تقديم الدعم لكل مزارعي الورد وتجارته .
- كذلك تم تحديد فئات كافة المواطنين العاملين في مجال مزارع الأسماك ودعم والصيادين .
- كما من خلال رابط منصة ريف للأسر المنتجة يستفيد بالدعم كل من يعمل في المحاصيل البعلية .
- كذلك كل فئات العاملين في مجال تربية الأبقار وأنواع المواشي المختلفة .
- كل من يعمل في القطاع الخاص بتسويق كل أنواع الفواكه .
ما هي الشروط المحددة لكي ما يتم التسجيل في المنصة للأسر المنتجة
- كل من يرغب في الاستفادة من دعم ريف يجب أن يكون سعودي الجنسية .
- كذلك من رابط تسجيل منصة ريف هناك شرط أن يكون الشخص يحمل بطاقة تنقل .
- كما يجب علي الشخص أن يكون يعمل في مجال الزراعة ومسئول عن ذلك .
- كذلك لا يكون لديه أي وظيفة من وظائف القطاع العام أو الخاص .
- كما أن التسجيل في منصة ريف لا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً .
- كذلك يجب أن يحمل الشخص وثيقة العمل الحر ولديه حساب بنكي شخصي .
- كما رابط منصة ريف للأسر المنتجة موضحاً أن يكون دخل الشخص لا يتعدى 6000 ريال .
- كذلك يجب العلم جيداً بأن الشخص لا يكون قد قدم علي أكثر من 3 برامج دعم .
- كما أن البرامج التي تم التقديم عليها أجمالي مبالغها 54000 ريال سعودي .
كيف يتم التسجيل في منصة دعم ريف وماهي الخطوات
- تسجيل الدخول علي موقع ريف من خلال الرابط المرفق .
- كذلك من رابط منصة ريف للأسر المنتجة الضغط علي حساب جديد .
- كما يجب تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة علي موقع ريف .
- كذلك التسجيل في منصة ريف بالضغط علي قائمة تسجيل .
- كما يتم بعد ذلك إرسال كود علي الهاتف الشخص يتم تسجيله بالمكان المخصص .
- بعد كافة الخطوات السابقة يكون قد تم التسجيل في دعم ريف بالموقع الرسمي .
رابط تسجيل منصة ريف وهذا ما جاء من معلومات خاصة بالدعم . كما تم توضيح ما هي الفئات التي يتم تقديم الدعم المالي لها . كذلك تم عرض كافة الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل علي المنصة . كما تم توضيح الشروط الخاصة بالتسجيل وتم أرفاق الرابط الرسمي بالمقال .
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل منصة ريف الرسمي للأسر المنتجة وشروط الحصول علي الدعم من ريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.