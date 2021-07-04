مواعيد الإجازات المدرسية والتقويم الدراسي لعام 2021 .. موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية

الإجازات المدرسية والتقويم الدراسي لعام 2021 بالتزامن مع اقتراب بداية العام الجديد في المملكة العربية السعودية، فنجد ان الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يقومون بتكثيف عمليات البحث بشكل كبير للتعرف على كافة العطلات الرسمية التي يتم إقرارها من قبل الحكومة السعودية في بداية كل عام وذلك للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة والموظفين وكافة العاملين في جميع أنحاء السعودية، حيث ينتظر الاشخاص هذه العطلات الرسمية التي يتم منحها اجازة رسمية لكي يتم الحصول على بعض الوقت الذي يحمل الراحة من العمل والدراسة، لذلك سوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على طرح العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية والخاصة بالعام الجديد 1443 للطلاب وكذلك الموظفين في القطاعات المختلفة في السعودية.

العطلات الرسمية في السعودية

شهدت الفترة الماضية تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية على مدار العام سواء بالنسبة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة او الموظفين ايضا، حيث تعتبر العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية اجازات اما دينية او وطنية، ونجد ان العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية هذا العام 1443 جاءت على النحو التالي.

عطلة اليوم الوطني السعودي والذي يحل علينا يوم 16 من شهر صفر 1443 هجريا، ويوافق بالتقويم الميلادي يوم 23 من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021

اجازة عيد الفطر المبارك والتي تقوم بمنحها الحكومة السعودية لتبدأ في يوم 20 من شهر رمضان والذي يوافق يوم 21 من شهر أبريل للعام الميلادي القادم 2022.

بالنسبة للطلاب في جميع المراحل الدراسية السعودية المراحل المختلفة تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في يوم 30 من شهر ديسمبر من العام الجاري 2021، على ان تعود الدراسة رسميا في يوم 16 من شهر يناير 2022 ميلادية.

الإجازات المدرسية والتقويم الدراسي لعام 2021

موعد بداية العام الدراسي الجديد لطلاب 1443

أما عن التقويم الدراسي التي قامت وزارة التعليم السعودية بطرحه في خلال الأيام الماضية للطلاب وأولياء الأمور والذي يتم اتباعه وتطبيقه على مدار العام الدراسي الجديد 1443، فتبدأ الدراسة بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية للطلاب في يوم 21 من شهر صفر 1443، مع بداية العام الهجري الجديد، ويوافق هذا التاريخ يوم 29 من شهر أغسطس بالتقويم الميلادي.