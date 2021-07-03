نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في دعم ريف وموعد نزول الدعم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في دعم ريف، نظرًا لاهتمام وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية بصغار الزراعيين وجميع الذين لهم علاقة بمجال الزراعة بالسعودية، فقد تعددت صورها الواضحة بالعناية بتلك الفئات وظهر ذلك في دعم برنامج ريف لصغار المزارعين، حيث يعمل هذا البرنامج على التسهيل على الوزارة في اختيار الفئات المستحقة للدعم من ريف للعناية بالأنشطة التي يرغب بها المستفيد، ويتم البحث طوال الوقت عن موعد نزول دعم برنامج ريف وهذا ما سنقدمه لكم.

شروط أهلية برنامج ريف

حددت الوزارة شروط للقبول في برنامج ريف من قِبل المزارعين وجميع الراغبين في الحصول على دعم برنامج ريف، وهي شروط أهلية ريف للمواطنين وتتكون من:

المتقدم يملك الجنسية السعودية ومن أبناء السعودية.

العمل في القطاع الزراعي الذي يتواجد في قائمة البرنامج الذي يدعمها.

الذين يقل عمرهم عن 21 سنة لا يقبل الطلب المقدم منهم.

الإقامة في منطقة يشملها برنامج ريف.

الدخل الشهري المسموح به للقبول في ريف يجب ألا يتخطى 6000 ريال سعودي.

المستفيدين من أي برامج دعم أخرى لا تقبل طلباتهم.

يقدم الدعم السنوي للمستفيدين بحد أقصى حوالي 54000 ريال سعودي.

امتلاك حساب بنكي للمتقدم.

استخراج وثيقة عمل حر للمتقدم من وزارة الموارد البشرية.

موعد نزول دعم برنامج ريف 1442

يتم القبول في برنامج ريف بعد تقديم البيانات المطلوبة مع المستندات والوثائق المحددة والتأكد من إتمام عملية التقديم بنجاح والقبول بها، وكذلك يجب على المتقدم أن يراجع كافة المعلومات التي قام بتقديمها ومراجعتها والتأكد من صحتها حتى لا تظهر أي مشاكل عند مراجعة تلك البيانات من قبل الجهات المعنية بذلك في البرنامج.

يتم الانتظار لحين وصول الرد من البرنامج في مدة أقصاها 60 يومًا أي شهرين، وعند الموافقة يقوم المستفيد بالحصول على دعمه الخاص، حيث يتم صرف دعم برنامج ريف مع بداية كل شهر ميلادي، حيث تبدأ عملية إيداع مبالغ دعم ريف في حسابات جميع المستفيدين بدايةً من يوم 1 في الشهر حتى يوم 10.