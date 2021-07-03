عيد الأضحى في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي 1442

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عمر شويل - جدة عيد الأضحى بالتاريخ الهجري والميلادي 1442، عيد الأضحى موعده ثابت في جميع الدول العربية لجميع المسلمين حول العالم، وتقوم جميع الأرصاد الفلكية والشرعية بتحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى برؤية هلال شهر ذي الحجة، وهذا الشهر هو الذي تختلف رؤية الهلال به من دولة لأخرى وفق لموقعها، لهذا يتم الانتظار حتى رؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديد الموعد المؤكد لعيد الأضحى، كما أنه موعد هام لأداء مناسك الحج للمسلمين ونعرض عليكم موعد عيد الأضحى بالميلادي والهجري في السعودية.

عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي 2021

تنتهي أيام شهر ذي القعدة الحالي ليهل علينا شهر ذي الحجة عما قريب وفي شهر ذي الحجة يأتي عيد الأضحى، والتوقعات الفلكية حتى الآن تشير إلى موعد عيد الأضحى ليكون في يوم 20 من يوليو، وبهذا يصير يوم عرفة هو اليوم الذي يسبقه في 19 من يوليو.

وقبل التأكيد على هذا الموعد يتم الانتظار حتى تقوم الجهات الشرعية بتحديد موعد عيد الأضحى المؤكد لجميع المسلمين، وذلك حتى يبدأ الاحتفال بالعيد في جميع الدول العربية، فإن عيد الأضحى من المناسبات المنتظرة من قبل جميع المسلمين ويأتي بمشاعر وشوق ولهفة كبير علينا جميعًا.

وكما نعلم فإن عيد الأضحى هو العيد التالي بعد عيد الفطر المبارك، وكلاهما من أفضل المناسبات لدى المسلمين بعد قدوم شهر رمضان الكريم أفضل شهور العام التي ننتظرها بفارغ الصبر من عام لعام آخر، وفي شهر عيد الأضحى وهو ذي الحجة تقام أداء مناسك لحين منتصف الشهر.

عيد الأضحى بالتاريخ الهجري 1442

يأتي عيد الأضحى دائمًا في العاشر من شهر ذي الحجة بعد انقضاء يوم عرفة والوقوف على يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ويوم عرفة له الكثير من المظاهر مثل الصيام والوقوف على جبل عرفات والدعاء لمن استطاعوا الحج.

كما أن الله فضل هذا الشهر بعدم القتال به فهو من الأشهر الحرم، حيث تقام مناسك الحج بداية من 8 ذي الحجة وتستمر حتى يوم 15 ذي الحجة، وفي هذه الفترة يستحب الدعاء والصلاة على رسولنا الكريم.