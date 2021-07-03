تمويل مالي من الأسر المنتجة تقديم طلب تمويل بقيمة 50 ألف ريال من بنك التنمية

تمويل مالي من الأسر المنتجة ذلك البرنامج الأكثر انتشارا وتحقيقاً لأهدافه التنموية فى المكملة ولذي يستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين فى تطوير وبدء مشاريعهم الخاصة لفئة الأسر المنتجة حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية دعم مالة يبلغ 50 الفر يال سعودي بالشراكة مع وكلاء تمويلين تحت مظلة بنك التنمية الاجتماعية وتعتبر تلك المبالغ مستحقة ويستردها البنك مرة ثانية وللحصل على تمويل الأسر المنتجة يجب أن يستوفى المتقدم الشروط المطلوبة للحصول تمويل الأسر المنتجة.

أهداف منصة الأسر المنتجة للحصول على تمويل مالي

ويهدف بنك التنمية إلى دعم الأسر المنتجة ماليا لتشجيع المواطنين على الإنتاج وبدء مشاريعهم الخاصة وتطويرها وزيادة أنتاجهم للمساهمه فى الناتج المحلى والقضاء على البطالة والحد من الاستهلاك من الأسر بالعمل على تحويلهم لمنتجين ومصدرين والعمل على تعزيز دور المرأة فالإنتاج والانخراط فى الاقتصاد وتحقيق التنمية وفق رؤية المملكة 2030.

شروط الحصول على تمويل الأسر المنتجة

يجب أولا الحصول على شهادة من الأسر المنتجة والتي يتم تحديد نشاط ونوع المشروع الخاص بالمواطن.

وأيضاً يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسر المنتجة سعودي الجنسية أو من الأشخاص الخاضعين لقانون الجنسية السعودي ويعاملون معاملة المواطنين وفقاً للقانون السعودي.

وكذلك عمر المتقدم للحصول على تمويل الأسر لا يزيد عن 65 عاماً ولا يقل عن 18 عاماً من تاريخ التسجيل فى منصة الأسر المنتجة.

وأيضاً لا ينبغي أن يمتلك المتقدم سجل تجارى.

ثم يجب أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهرى 10 الأف ريال بدون حساب دخل النشاط.

وأيضاً يجب على المتقدم أن يثبت السكن للبنك من خلال صك الملكية أو العنوان الوطني أو من خلال عقد الإيجار.

خطوات التسجيل فى منصة الأسر المنتجة للحصول على تمويل الأسر المنتجة