موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44 وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية 1442

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44 يتسأل الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في الفترة الحالية عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج لأن يحصلون علي التاريخ المقرر للصرف حيث إن تاريخ صرف البرنامج يختلف من شهر إلي أخر بناء علي عدد الأيام والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

حساب المواطن الدفعة 44

برنامج حساب المواطن هو عبارة عن مساعدة مالية تقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي العديد من المواطنين لأن تساعدهم علي تحسين مستوي الدخل الشهري وقد إنشئ هذا البرنامج في عام 2017 من ضمن خطة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي القضاء علي الفقر ومنذ إنطلاق البرنامج حتي الأن تم صرف منة نحو 43 دفعة إلي جميع المستفيدين من البرنامج.

طريقة تحديث حساب المواطن

لأن يقوم المستفيد من حساب المواطن بتحديث البيانات الشخصية له المسجلة في البرنامج يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:

زيارة موقع حساب المواطن علي شكبة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع البيانات الشخصية.

الضغط علي زر تحديث البيانات.

تعرض لك البيانات من الأسم وتاريخ الميلاد التحقق منها ثم النقر علي التالي.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب البنكي.

تكتب العنوان وعنوان البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف.

رفع الأوراق التي تتطلب منك.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي زر التحديث.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 44

وفقاً لخطة الصرف التي وضعها برنامج حساب المواطن فإن تاريخ إيداع هذه الدفعة سيكون في يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري، ويستطيع المستفيد إن يحصل علي نتيجة أهلية هذه الدفعة عبر القيام بالأتي: