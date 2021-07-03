نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك البلاد في 5 دقائق بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك البلاد، أحد أهم البنوك السعودية التي توفر إلي المواطنين قروض مالية تساهم في قضاء حوائجهم، سواء كنت ترغب في الزواج أو شراء منزل أو أي من الأمور الحياتية التي تواجهك، أو من هؤلاء الراغبين في عمل مشاريع استثمارية تقدم لهم ربح شهري أو أي من الأمور الأخري، فقد تجد أن هناك بنوك كثيرة تقدم القروض الشخصية لك ولكن هنا سنوضح لكم برنامج التمويل الشخصي لبنك البلاد.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك البلاد

يقدم بنك البلاد العديد من التمويلات والقروض للمواطنين منها علي سبيل المثال تمويل تأجير السيارات والتمويلات العقارية، والتمويلات الشخصية وبعض التمويلات الأخري التي توفر للمواطن كل ما يحتاجه، بشرط أن يتوافق شروط التمويل مع متطلباتكم فمن أهم الشروط والأحكام التي حددها البنك لاستلامك للتمويل هو أن لا يقل عمرك عن ٢١ عام، كما لا يجب أن يقل دخلك الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة وتكون صورة واصل.



خطوات الحصول على تمويل من بنك البلاد

تتمكن من خلال زيارة موقع بنك البلاد من الحصول على التمويل الشخصي المناسب لك ولظروفك كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع البلاد .

. تسجيل البيانات التي بجوارها نجمه حمراء.

اسم العميل.

رقم الهوية أو الإقامة.

جهة العمل.

اسم جهة العمل.

عمر العميل.

ملئ بيانات التمويل (اختار تمويل شخصي من نوع المنتج).

(اختار من نوع المنتج). تحديد الدخل الشهري.

كما يتطلب منك أيضا تسجيل بيانات الاتصال والتي تضم (اسم المدينة، اختيار اقرب فرع للبنك، تسجيل رقم الجوال، وإعادة كتابة رقم الجوال مرة أخري، كتابة البريد الإلكتروني، التحقق من الرمز المرئي)، كما يجب عليك أيضاً أن تختار الوقت المناسب لعملية الاتصال.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي

حدد بنك البلاد عدة مستندات هامة يجب تقديمها للحصول علي التمويل الشخصي فمن بين هذه المستندات صورة من بطاقة العمل، مستند يوضح الدخل الشهري وكذلك المسمي الوظيفي للمتقدم، ملئ استمارة التقديم بشكل سليم.

وصلنا إلي ختام شرح تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك البلاد.