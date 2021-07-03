منع السعودية للسفر إلى عدة دول منها الإمارات وأثيوبيا وفيتنام تعرف على الأسباب

منع السعودية للسفر إلى عدة دول منها الإمارات، في ظل أنتشار جائحة كورونا مع ظهور سلالات جديدة متحورة، تأتي دور الدول في جميع أنحاء العالم في التصدي لها، وإتباع ما يلزم لعدم تفشي المرض أكثر وأكثر والخروج عن إطار العيش في حياة طبيعية، من زيادة الحرص حول أتباع إجراءات السلامة وعدم الخروج كثيرا إلا للضرورة وعدم التواجد وسط الزحام والمخالطة بين الناس، واستخدام أدوات التطهير والتعقيم دوماً ومنع الطيران من وإلى الدول التي انتشرت فيها الجائحة لعدم انتشار الفيروس داخل البلاد أكثر، ومع تحوير هذا الفيروس لعدة سلالات تصدر حكومات البلاد مضطرة إلى منع الطيران لدول صديقة مرة اخري، مثل ما حدث منذ قليل، حيث أصدرت وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية في صباح اليوم السبت منع سفر أي مواطن إلى عدد من الدول دون إذن مسبق من الجهات المعنية.

منع السعودية للسفر إلى عدة دول منها الإمارات

وذلك تبعًا لحرص المملكة على سلامة المواطنين، أصدرت وزارة الداخلية السعودية منع سفر المواطنين إلى السفر لعدد من الدول التي تم حظرها مجددًا وذلك لانتشار الفيروس المتحور ومن ضمن هذه الدول الإمارات، أثيوبيا، فيتنام دون إذن مسبق من قِبل الجهات المعنية للمملكة، وإيقاف الرحلات الجوية تمامًا منها وإليها لتلك الدول الممنوعة مع الالتزام بتطبيق الحجر المؤسسي على القادمين منها، قبل الإغلاق الذي سوف يكون في الرابع والعشرون من ذي القعدة في تمام الساعة الحادية عشر والموافق يوم الأحد.

قرارات وزارة الداخلية السعودية حول أنتشار الجائحة