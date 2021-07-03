نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع السعودية للسفر إلى عدة دول منها الإمارات وأثيوبيا وفيتنام تعرف على الأسباب في المقال التالي
منع السعودية للسفر إلى عدة دول منها الإمارات، في ظل أنتشار جائحة كورونا مع ظهور سلالات جديدة متحورة، تأتي دور الدول في جميع أنحاء العالم في التصدي لها، وإتباع ما يلزم لعدم تفشي المرض أكثر وأكثر والخروج عن إطار العيش في حياة طبيعية، من زيادة الحرص حول أتباع إجراءات السلامة وعدم الخروج كثيرا إلا للضرورة وعدم التواجد وسط الزحام والمخالطة بين الناس، واستخدام أدوات التطهير والتعقيم دوماً ومنع الطيران من وإلى الدول التي انتشرت فيها الجائحة لعدم انتشار الفيروس داخل البلاد أكثر، ومع تحوير هذا الفيروس لعدة سلالات تصدر حكومات البلاد مضطرة إلى منع الطيران لدول صديقة مرة اخري، مثل ما حدث منذ قليل، حيث أصدرت وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية في صباح اليوم السبت منع سفر أي مواطن إلى عدد من الدول دون إذن مسبق من الجهات المعنية.
منع السعودية للسفر إلى عدة دول منها الإمارات
وذلك تبعًا لحرص المملكة على سلامة المواطنين، أصدرت وزارة الداخلية السعودية منع سفر المواطنين إلى السفر لعدد من الدول التي تم حظرها مجددًا وذلك لانتشار الفيروس المتحور ومن ضمن هذه الدول الإمارات، أثيوبيا، فيتنام دون إذن مسبق من قِبل الجهات المعنية للمملكة، وإيقاف الرحلات الجوية تمامًا منها وإليها لتلك الدول الممنوعة مع الالتزام بتطبيق الحجر المؤسسي على القادمين منها، قبل الإغلاق الذي سوف يكون في الرابع والعشرون من ذي القعدة في تمام الساعة الحادية عشر والموافق يوم الأحد.
قرارات وزارة الداخلية السعودية حول أنتشار الجائحة
- سيتم منع أي مسافر للدول الممنوعة سواء كان السفر مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن مُسبق من الجهات المعنية ومصدق بها وذلك للدول: الإمارات، أثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، إلا في حالة المواطن الذي أقام خارج تلك الدول لمدة 14 يومًا.
- الإيقاف التام لرحلات الطيران الدولية للدول الممنوعة المذكورة مسبقًا للسفر منها أو العودة إليها، مع تطبيق نظام الحجر المؤسسي للقادمين من تلك الدول أو المواطنين.
- أعطت وزارة الداخلية السعودية وقتًا كافيًا لعودة المواطنين الراغبين للعودة إلى الأراضي السعودية، وذلك قبل حلول الساعة الحادية عشر مساءًا في الرابع والعشرون من ذي القعدة الموافق يوم الأحد.
- سوف يتم تعليق رحلات الطيران ابتداءًا من الساعة 11م إلى وقتًا غير معلوم وحتى ضمان أن فتح الطيران لتلك الدول الممنوعة، لا يهدد سلامة المملكة ومواطنيها.
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