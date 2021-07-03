نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا التسجيل في برنامج الدعم الريفي للعاطلين عبر بوابة reef.gov.sa بالسعودية في المقال التالي
أكد المهندس مصطفى منصور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج الدعم الريفي وهو أحد البرامج التي أثبتت نجاح كبير منذ انطلاقه وقد استفادت منه العديد من الأسر حيث 4700 أسرة وأكثر وكذلك عدد كبير من المزارع وصل إلى 6500 مزرعة، وحتى الآن ما زال باب التسجيل مفتوح أمام جميع الأسر المنتجة بشكل إلكتروني من حلال بوابة reef.gov.sa الإلكترونية.
خطوات التسجيل في برنامج الدعم الريفي 1442
دائما ما تعمل وزارة التنمية الريفية في المملكة على دعم المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الزراعي من أجل رفع معدل إنتاج المحاصيل الزراعية والتشجيع على تربية كل من النحل والمواشي وكافة المحاصيل الزراعية للنهوض بالقطاعات المختلفة بالسعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
لذا نتابع معكم كيفية التسجيل في برنامج ريف بالخطوات وتتمثل تلك الخطوات في التالي :-
- تسجيل الدخول على رابط منصة الريف من هنا.
- قم بكتابة رقم الهوية الخاص بالمواطن الذي يرغب في التسجيل في البرنامج؟
- كتابة البيانات المطلوبة والتي تتعلق بالأسرة التي ترغب في الاستفادة من دعم وزارة التنمية.
شروط التسجيل في برنامج دعم الريف للأسر المنتجة reef.gov.s
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المواطنين المتقدمين من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر المنتجة والعاطلة عن العمل منها:
- أن يحمل هذا المواطن الجنسية السعودية.
- يشترط عمل المتقدم في مهنة الزراعة.
- ألا يكون عامل بأحد القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة.
- لا يقل عمر المواطن عن 21 عاماً.
- لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن ستة آلاف ريال.
- تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت مزاولة مهنة الزراعة.
- لدى المواطن المتقدم حساب بنكي باسمه.
- استيفاء جميع الشروط ورفع الطلب على المنصة الإلكترونية.
- امتلاك الأسر لوثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- لن يكون المواطن خاضع للشروط الصحية والفنية التي ينص عليها البرنامج.
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