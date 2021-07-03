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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين متى يقفل بنك الراجحي ؟ الذي يعتبر من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، وخاصة لأن البنك يطور من الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين بغرض التسهيل في التعامل مع البنك التي تتم بناء على الضوابط الإسلامية، ويوجد له العديد من الأفرع في المملكة العربية السعودية.

متى يقفل بنك الراجحي

بالنسبة إلى المواعيد التي يقفل بها بنك الراجحي فإنه لا يعمل في أيام الجمعة والسبت هذه الأيام أجازة، ومن يوم الأحد إلى الخميس فإن مواعيد عمل البنك من الساعة التاسعة صباحًا ويقفل في الساعة الخامسة مساء، ولكن بالنسبة إلى فرع السيدات فإن البنك يبدأ من الساعة التاسعة وحتى الساعة الرابعة مساء .

اوقات دوام بنك الراجحي

إن البنك لا يعمل على مدار الأسبوع ولكنه يكون أجازة في يوم الجمعة ويوم السبت، وكذلك فإنه يعمل من الأحد إلى الخميس، فإن البنك يعمل على مدار اليوم، والمواعيد تختلف بين مختلف الفروع وفروع السيدات.

معلومات عن بنك الراجحي

يعتبر من أكبر المصارف بالسعودية، ومن أكثر ما يميز البنك أنه يخضع إلى الضوابط والأحكام الاستثمارية، وكذلك الضوابط الشرعية الإسلامية؛ لهذا السبب فإنه الخيار الأمثل بالنسبة إلى المواطنين بالسعودية.

يوجد للبنك العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية وكذلك خارج المملكة العربية السعودية، ويتم الأعتماد على موظفين ذات خبرات طويلة في هذا المجال وهذا يسهل أن يتم الحصول على افضل الخدمات في وقت قياسي.

إن أكبر دليل على المكانة التي وصل إليها البنك أنه قد تحول إلى مساهمة سعودية عامة، وهذا سبب واضح لأن يخدم جميع الطوائف بالسعودية.

فتح حساب في بنك الراجحي

إن بنك الراجحي يعتبر من أهم البنوك في السعودية؛ لهذا السبب يتسائل العديد من المواطنين حول متى يقفل بنك الراجحي ؟ وكذلك يرغب العديد من المواطنين معرفة طريقة التسجيل في بنك الراجحي ، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية: