أوقات دوام البنك الأهلي في عيد الأضحى خلال عيد الأضحى يتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي السعودي عن مواعيد دوام البنك، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الإجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفي البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومواعيد الدوام بالتفصيل.

البنك الأهلي في السعودية

قبل أن نتعرف على أوقات دوام البنك الأهلي لابد من أن نذكر نبذة عن هذا البنك:

والذي تأسس عام 1953 وأصبح من البنوك المساهمة.

أطلق عليه البنك الأهلي التجاري وله فروع متنوعة في كافة مناطق المملكة.

يصل عدد الفروع إلى 434 فرع يتم توزيعها، وتقسيمها في كافة المناطق.

أوقات دوام البنك الأهلي في عيد الأضحى

المملكة العربية السعودية تقدم إلى القطاع العام والخاص والحكومي إجازة عيد الأضحى المبارك.

والتي تكون بدايتها يوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم وقفة عرفات، ثم يحصل موظفي البنك على أربعة أيام إجازة عيد الأضحى مثل الكثير من المؤسسات الحكومية.

على الرغم من أن هناك بعض القطاعات تحصل على 10 أيام إجازة عيد الأضحى.

أما بالنسبة إلى البنوك المالية فإن المواطنين يكونوا في حاجة إليها حتى يتمكنوا من إيداع أو سحب الأموال من خلال هذه الفترة.

يختلف دوامها بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى، وسوف يتم في وقت قريب جدًا إعلان أوقات دوام البنك الأهلي حسب الجهات المختصة.

فروع البنك الأهلي المصري

في العيد يسعى البنك الأهلي السعودي إلى أن تكون لديه فروع مداومة في أوقات عيد الأضحى، والذي يبدأ من يوم 20 من شهر يوليو وينتهي يوم 24 حتى يتمكن العملاء من إجراء التعاملات المالية الخاصة بهم.

وتبدأ هذه الفروع المداومة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

ومن أهم الفروع التي تداوم في أيام إجازة عيد الأضحى هي فروع البنك بالمطارات الدولية والإقليمية التي تتواجد في القصيم وبهاء والمدينة المنورة والدمام والرياض وجازان وتبوك.

ويتم مساندتها من قبل القنوات الخدمة البديلة، والتي منها الأهلي من الموبايل أو الأهلي أون لاين وهاتف الأهلي المصرفي.

تحدثنا في هذا المقال عن أوقات دوام البنك الأهلي في عيد الأضحى وتعرفنا على جميع التفاصيل