نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في المرحلة الثانية لحجاج الداخل من المسار الإلكتروني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في المرحلة الثانية لحجاج الداخل، بعد الإعلان عن نتائج فرز الحج للمرحلة الأولى يوم أمس الجمعة 15 ذي القعدة، تم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية في الحج لحجاج الداخل من خلال بوابة المسار الإلكتروني للحجاج حيث بدء التسجيل من أمس الجمعة 15 ذي القعدة ويظل حتى الجمعة القادمة 29 ذي القعدة.

التسجيل في دورة الحج الثانية من المسار الإلكتروني

للحجاج الراغبين في التقديم في دورة الحج للمرحلة الثانية يجب عليهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل بنجاح في البوابة:

التسجيل في بوابة الحج وهي المسار الإلكتروني للحجاج https://localhaj.haj.gov.sa/LHB/pages/StartBooking/hajData.xhtml?dswid=4968 من خلال كتابة البيانات الشخصية التي يحددها الموقع.

على الشخص المؤهل التأكد من صحة تلك البيانات وقراءة الشروط المحددة من الموقع كذلك قبل الموافقة عليها.

يمكن للشخص المتأهل أن يضيف أحد المرافقين معه.

ومن ثم عليه أن يختار قيمة الباقة التي تتناسب معه للسفر، وبعد ذلك عليه إصدار أجور المدفوعات للتعرف على كيفية سداد قيمة باقة سفر الحج.

الحصول على تصدير الحج.

شروط القبول في حملة الحج هذا العام 1442

وقبل التقديم في حملة الحج الثانية يجب أن يكون كل متقدم على دراية كافية بالشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لقبول الأشخاص القادمين للحج لبيت الله الحرام، لأنها شروط هامة للحماية والوقاية للحجاج أنفسهم وجميع العاملين بالمشاعر المقدسة، فحتى الآن قد تقدم ما يقرب من 600 ألف شخص لأداء مناسك الحج في حين أن العدد المطلوب هو 60 ألف شخص فقط مما يعني أن النسبة حوالي 10 أضعاف النسبة المحددة:

عدم تسجيله المسبق في أي دورة حج وأن تكون هذه هي المرة الأولى.

أخذ لقاح فيروس كورونا والتسجيل كمحصن.

الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الحجاج أنفسهم والعمال.

العمر لا يزيد عن 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

تحذير وزارة الحج من شركات الحج الوهمية

قد حذرت وزارة الحج جميع الأشخاص عن شركات الحج الوهمية الغير مضمونة، التي تعلن عن برامجها وهي من الشركات التي ليس لها أي علاقة برحلات الحج، حيث أن الترخيص الوحيد للحصول على إذن السفر للحج يتم الحصول عليه من خلال رابط المسار الإلكتروني.