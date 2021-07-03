مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

دوت الخليج – الرياض صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث، وضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

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