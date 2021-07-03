بأقل راتب شهري أحصل على تمويل شخصي إضافي لدى إمكان للتمويل

بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية يستطيع العملاء طلب تمويل شخصي إضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى للعاملين بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي وايضاً 1500000 ريال سعودي كحد أقصى للعملاء العاملين بالقطاع الخاص ويتميز أيضاً القرض الإضافي لدى إمكان بأنه لا يشترط وجود كفيل من أجل الحصول على التمويل.

بأقل راتب شهري أحصل على تمويل إمكان للتمويل

صممت شركة إمكان للتمويل قرض شخصي إضافي حيث أن العميل يستطيع طلب التمويل الإضافي في حالة وجود تمويل شخصي أخر قائم وذلك بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الإضافي من إمكان للتمويل يتم بنسبة استقطاع تبلغ 50%.

تمويل شركة إمكان للتمويل متاح للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً شبة الحكومي.

العملاء السعوديين المتقاعدين يتمكنوا من طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.

العميل المتقاعد يشترط أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

70 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقاعد المتقدم بطلب الحصول على التمويل الإضافي من إمكان.

مزايا التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

صممت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي الإضافي بمزايا جديدة لكي تتناسب مع طبيعة وظروف العملاء المختلفة

القرض الشخصي الإضافي من إمكان للتمويل لا يحتاج إلى كفيل.

يتميز أيضاً التمويل الإضافي من إمكان للتمويل بأن قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

التمويل الشخصي الإضافي من إمكان يتميز أيضاً بأن المتقدم يستطيع السداد على أقساط شهرية مرنه تصل إلى 60 شهر.

طريقة الحصول على التمويل الإضافي من إمكان للتمويل

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية الوقت وأيضاً الجهد على العملاء وذلك من خلال أن العميل المتقدم يستطيع الحصول على التمويل من خلال تحميل تطبيق إمكان للتمويل ثم بعد التحميل يتم ملئ الطلب واستكمال الخطوات وبذلك يحصل العميل على مبلغ التمويل بكل سهوله وفي أسرع وقت ممكن.