نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس السعودية وخطوات التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة المكرمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المدارس السعودية وخطوات التسجيل في المدرسة الانجليزية في مكة المكرمة, تعتبر هذه المدرسة من المدارس الهامة والمشهورة في المملكة العربية السعودية , يرغب العديد من الطلاب المغتربين في المملكة العربية السعودية بالالتحاق بالمدرسة الأجنبية في مدينة مكة المكرمة , توفر المدرسة للطلاب العديد من البرامج الدراسية الهامة , فمثلا تقوم المدرسة الأجنبية بمكة بتوفير دورات البكالوريا و دورات تحديد المستوي المتقدم وغير ذلك الكثير , كما أنها تقوم بتوفير التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي , وفي مقال اليوم سوف نعرض لكم طريقة التسجيل في المدرسة الأجنبية بمدينة مكة المكرمة .

المدارس السعودية

يوجد بعض النقاط الهامة التي تتميز بها المداس الأجنبية في مكة ألا وهي :

التواصل الدائم مع أولياء الأمور

تحديد المستوي الأكاديمي

توفر العديد من الأنشطة الترفيهية للطلاب

تقوم بتقييم الطلاب داخل الفصول

التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة

كما نعلم المدارس الأجنبية في مكة , تعتبر مدارس خاصة , ولا نملك أي تفاصيل حول المبلغ المطلوب تحديدا من أولياء الأمور , ولكن غالبا تكاليف المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية تبدأ من ثلاثون ألف ريال سعودي وحتي تسوف الأف ريال سعودي .

طريقة الوصول إلي إدارة المدرسة والتواصل معها

يوجد عدة طرق قامت إدارة المدرسة بتوفيرها من اجل أولياء الأمور والرد علي الأسئلة والاستفسارات التي تدور في اذهنانهم , وذلك عن طرق

التواصل عن طريق الرقم الخاص بالمدرسة وهو 920009585

التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمدرسة

خطوات التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة والأوراق المطلوبة

علي كل من يريد التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة باتباع كل ما يأتي :

أولا قم بالدخول إلي صفحة المدرسة

ثانيا قم بكتابة رقم الهوية

ثالثا قم بالضغط علي سجل الآن

رابعا تأكد من كتابة كل البيانات بالشكل الصحيح وقم بتسجيل الدخول

المستندات اللازمة للتسجيل في المدرسة

يوجد بعض المستندات اللي لازم ولابد منها لكي تتم عملية التسجيل وهي كما يأتي