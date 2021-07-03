نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في دعم ريف 1442 شروط التقديم للحصول على الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم ريف 1442، أصدرت وزارة البيئة والزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية خطة لمساعدة ومساندة الكثير من الريفين وهي خدمة الدعم الريفي والتي تهدف إلى تقديم الدعم المادي وبعض الخدمات من خلال الدعم الريفي لتحسين الأوضاع الريفية وتحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنتاج. وتعد هذه الخطة المقدمة للمواطنين السعوديين. أهم خطة استجوبوا فيها عدد كبير من الأشخاص خاصة في المملكة العربية السعودية وكثير من المواطنين ينتظرون الخطة التي تقدمها المملكة في 2030 لتحسين المعايير الريفية والزراعية، وتحسين مستويات المعيشة بشكل شامل وكذلك زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين الشكل الفريد للحياة والأمن الغذائي، وتقديم بعض البرامج التنموية المتنوعة، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني عن طريقة التقديم في دعم ريف 1442 وشروط التقديم.

برنامج دعم ريف 1442

منصة ريف هي نصة إلكترونية تابعة لوزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية وتهدف تلك المنصة إلي توفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين بالمملكة للتسجيل بها من خلال الإنترنت، وبعد التسجيل في برنامج دعم ريف يمكن للمواطنين الحصول الدعم المالي للأسر والذي يشمل دعم قطاع العسل وقطاع اللبن، وصغار مربي الماشية، وكذلك قطاع الورد، لتحسين الكفاءة الزراعية والإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للريفين.

شروط التقديم في دعم ريف 1442

يتيح برنامج دعم ريف 1442 عدة شروط لابد من توافرها للحصول على الدعم لمساندة ومساعدة الاسر المنتجة ودعم المشاريع الريفية الصغيرة وتتمثل هذه الشروط في التالي :

أن يكون المتقدم مستوفي كل الشروط المحددة التي تشمل المجالات المطلوبة في منصة ريف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل السعودية.

أن لا يتجاوز دخل المتقدم 6.000 ريال سعودي

أن يمتلك المتقدم حرفة يتثني له التقديم على الدعم

أن لا يكون المتقدم حاصل على وظيفة في أي من القطاعات الحكومية والخاصة

تقدم كل ما يثبت من بيانات لمزاولة المهنة.

رابط التسجيل في دعم ريف 1442

يستطيع المواطنين بالمملكة التسجيل في برنامج دعم ريف للحصول على الدعم المالي للأسر لمزاولة المشاريع الخاصة من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول الي رابط منصة ريف الإلكترونية

يتم الضغط على أيقونة البدء بطلب الدعم

إنشاء حساب جديد في منصة ريف

كتابة جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال

كتابة رمز التحقق المرئي المرسل عبر الجوال

الولوج إلي حسابك، كتابة الحساب البنكي الخاص

الآن ستجد الحساب تم تفعيلة.

الدعم الريفي 1442 للأسر المنتجة

أوضحت الوزارة أن برنامج الدعم الريفي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وتحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين أنماط الحياة، حيث يتثنى لجميع المزارعين التسجيل للحصول على الدعم، وسوف يتم صرف أيضًا الدعم المالي المباشر وذلك بعد مراجعة طلبات المواطنين المتقدم، بالإضافة إلى تقديم خطط التنمية للمزارعين المسجلين، وتعمل وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة جاهدة على تطوير خطة التنمية الزراعية والريفية المستدامة بالمملكة لتنمية الفرص والموارد المتاحة والاستثمار فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق المختلفة القائمة على الموارد الطبيعية والزراعة.

أهداف برنامج دعم ريف 1442

وتستهدف الخطة بعض الصناعات الواعدة للمنتجين الزراعيين ، من خلال إطلاق 8 خطط فرعية لكل صناعة ومن هذه الصناعات التالية: