نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل قرار منع السفر من السعودية إلى الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت وزارة الداخلية في المملكة منع السفر من السعودية إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وكذلك منع قدوم الأشخاص من هذه الدول وذلك في إطار خطة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة سلالة دلتا المتحور الهندي الذي بدأ ينتشر في العديد من الدول حول العالم في الوقت الذي يتم فيه تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين من الخارج.

منع السفر من السعودية إلى الإمارات

تضمن قرار وزارة الداخلية تعليق السفر من السعودية إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام كما قررت تعليق الرحلات الجوية القادمة من هذه الدول الثلاثة إضافة إلى أفغانستان على أن يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

استثناءات من قرار منع السفر من السعودية إلى الإمارات

وقررت وزارة الداخلية السعودية استثناء المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين من المقرر أن يعودوا إلى السعودية قبل موعد تعليق السفر مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين من تلك الدول وفق ضوابط مشددة كما تضمن القرار السماح باستمرار الرحلات الجوية التي يتم فيها إجلاء العمالة المخالفة من تلك الدول إلى أوطانهم.

سبب تعليق سفر السعوديين إلى الإمارات

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية فقد جاء تعليق السفر في إطار إجراءات الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا وهذا ليس الإجراء الأول من نوعه بل سبق وأن قامت وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية لأكثر من 3 أشهر وكذلك تقرر تعليق الرحلات الداخلية لمدة مماثلة تقريبًا خلال الموجة الأولى من كورونا.

حالات كورونا في السعودية

يذكر أن حالات كورونا في السعودية تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الأشهر الأخير حيث تتجاوز الإصابات اليومية أكثر من 1500 حالة وتتركز الإصابات بشكل واضح في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة فيما تسجل باقي المناطق إصابات متفاوتة وتجاوز عدد الحالات النشطة أكثر من 12 ألف حالة فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 7 آلاف فيما يصل عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة قرابة 1400 شخص.