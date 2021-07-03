الاستعلام عن السجل التجاري بالرقم إلكترونيا رابط موقع وزارة التجارة

تقدم وزارة التجارة والاستثمار خدماتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك توفيرا على التجار وأصحاب الأعمال واختصاراً للوقت والجهد الذي يقتضي الرجوع إلى مكاتب وزارة التجارة الخدمية، تقدم وزارة التجارة والاستثمار كافة البيانات الخاصة بالسجل التجاري ومنها الاستعلام عن السجل التجاري.

الاستعلام عن رقم السجل التجاري

خدمة مقدمة من وزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الإلكتروني للاطلاع على بيانات السجل التجاري والتحقق من وجوده ويتم الاستعلام من خلال عدة خطوات منها:

التوجه إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار على شبكة الإنترنت.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات السجل التجاري.

من القائمة يتم اختيار الاستفسار عن سجل تجاري لمؤسسة فردية.

الدخول على موقع الوزارة يكون من خلال إدخال البيانات الخاصة بالاسم وكلمة المرور أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على التحقق من السجل التجاري، وكتابة رقم السجل وتاريخ الانتهاء والضغط على تحقق.

الاستعلام عن رقم السجل التجاري بالاسم

يتمكن الأفراد من الاستعلام عن السجل التجاري لآخر من خلال كتابة اسم صاحب السجل ولابد أن يكون صحيحاً، كما يمكن الاستعلام برقم هوية المسجل ، أو برقم السجل التجاري.

ويتم الاستعلام من خلال حساب الفرد على منصة وزارة التجارة والاستثمار.

تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد والدخول على الخدمات الإلكترونية.

الانتقال إلى الاستعلام وكتابة اسم صاحب السجل، أو كتابة رقم السجل، والضغط على استعلام.

سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالسجل المستعلم عنه.

طريقة التسجيل على موقع وزارة التجارة والاستثمار

يتمكن السعودي والمقيم من التسجيل على منصة وزارة التجارة والاستثمار والتسجيل في نظام الدخول الموحد والاستفادة من خدمات الوزارة من خلال الخطوات التالية: