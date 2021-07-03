استفسار طريقة تسجيل دعم ريف 1442

برنامج دعم ريف لدعم المزارعين في المملكة، هو أحد البرامج التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للنهوض بالمزارعين وتطوير الزراعة في المملكة وكافة المشاريع المتعلقة بها، وذلك عن طريق تقديم دعم مادي لرفع وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المزارعين وتشجيع الأسر المنتجة على زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بهم، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج الزراعي رفع كفائتة وكذلك زيادة فرصة استغلال المنطقة في التوسع الخضري.

وقد أصبحت منصة ريف التعليمية هي واحدة من أهم المنصات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وذلك للدعم المادي للمواطنين من الأسر الزراعية المنتجة داخل أرجاء المملكة، ويمكن للجميع من خلال مقالتنا التعرف على الطرق والشروط المطلوبة للإستفادة من دعم ريف للأسر في المملكة العربية السعودية من خلال ما سنوضحه لجميع المستفيدين عبر تلك المقالة.

القطاعات المستفيدة من دعم ريف

يستهدف البرنامج مجموعة من القطاعات الزراعية والعاملين بها حيث أعلنت الوزارة عن تطبيق 8 برامج متفرعة من برنامج دعم ريفي، وهي كالتالي:

تصنيع وإنتاج وتطوير وتسويق البن العربي.

الاهتمام بزراعة الورد ووضع لها برنامج تسويقي.

تربية النحل وتطوير انتاج العسل.

الاهتمام بزراعة المحاصيل المختلفة.

زراعة وتسويق منتجات الفاكهة ومن أهمها العنب والتين والرمان.

الاهتمام بالماشية وتحسين الإنتاج ورفع كفاءة المربيين الصغار.

الاهتمام بالاستزراع السمكي وتطويره.

تطوير الزراعات التقليدية والصغيرة.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف

التسجيل في برنامج دعم ريف كل ما عليك فعله هو اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

البحث عن منصة دعم ريف والدخول عليها https://reef.gov.sa.

عند ظهور الصفحة الرئيسية اضغط على طلب الدعم.

قم بإنشاء حساب خاص لك على دعم ريف، وذلك بإدخال كافة البيانات التي تطلب منك.

احضر هاتفك الجوال لأنه سوف يتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية على جوالك.

أدخل رمز التحقق الذي أرسل إليك وكذلك رقم حسابك المصرفي( البنكي) ثم قومي بالضغط على حفظ.

يمكنك الدخول الآن على بوابة دعم ريف وقدم طلبك للحصول على الدعم المادي.

قم باختيار القطاع الذي ترغب في تقديم الدعم له.

سوف يتم الرد على طلبك في خلال مدة أقصاها 60 يوماً بعد أن يكون المختصون قد قاموا بدراسة الطلب، وفي حالة الموافقة سوف يتم صرف الدعم على رقم الحساب الخاص بك الذي قمت بإدخاله، ونتابع معكم جميع تفاصيل المنصة المنتجة للدعم الريفي لجميع الأسر المزراعين في كل مكان في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للجميع التسجيل في المنصة التعليمية بالمملكة من خلال الرابط الرسمي.