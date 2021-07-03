نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم جامعة الملك خالد 1443 أكاديميا بوابة القبول الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم جامعة الملك خالد 1443 عبر البوابة الإلكترونية أكاديميا؛ حيث أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بدرجة البكالوريوس أو الدبلوم، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية، كما أعلنت عن شروط ومعايير القبول في جَامعة الملك خالد، وموعد الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول المبدئي، والأسس التي يتم قبول الطلاب بناءً عليها.

رابط تقديم جامعة الملك خالد 1443

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد عن فتح باب تقديم جامعة الملك خالد لطلاب الشهادة الثانوية، على أن يكون من خلال بوابة القبول الإلكترونية أكاديميا، وأن التسجيل سيكون متاحًا اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 23 من شهر ذي القعدة، ويستمر حتى اليوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، وعلى الطلاب استيفاء شروط القبول، ومن ثم تَقديم طلب الالتحاق بجامعة الملك خالد.

آلية القبول في جامعة الملك خالد

أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد عن إجراءات القبول المتبعة في الجامعة، وأنها لا تعتمد على موعد تسجيل طلب الالتحاق بجامعة الملك خالد، ولكن تتوقف على النسب المؤهلة للتخصصات، أو النسب الموزونة المعتمدة، كما أنها تتوقف أيضًا على ترتيب المتقدمين لرغباتهم:

النسب المؤهلة للتخصص؛ 30% المعدل التراكمي في الثانوية، 30% اختبار القدرات العامة، 40% اختبار التحصيلي.

النسب الموزونة المعتمدة؛ 50% المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية، و 50% اختبار القدرات العامة في المركز الوطني للقياس.

وقد أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد أن درجات الطلاب في اختبار التحصيلي والقدرات العامة يتم تحديثها بشكل آلي من خلال موقع جامعة الملك خالد، وذلك حتى آخر يوم في التسجيل، وبعد انتهاء التسجيل في جامعة الملك خالد لن تتم مراجعة أو النظر في الدرجات.

نتائج الترشيح والقبول

كما أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامِعة الملك خالد عن مواعيد الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول، وجاءت كالتالي:

الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول سيكون في 30 ذي القعدة 1442.

سيتم الإعلان عن المقاعد المتبقية من خلال خدمة القبول الفوري.

إمكانية تغيير القبول في جامعة الملك خالد في 2 ذو الحجة وحتى 18 ذو الحجة.

القبول في جامعة الملك خالد يتم بشكل إلكتروني، ولا هناك فرصة لتدخل العنصر البشري أو تقديم استثناءات.

يستطيع المواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال بوابة القبول أكاديميا.

أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد بالجامعة على رقم 0172418000.

في النهاية نكون قدمنا لكم رابط تقديم جامعة الملك خالد 1443 عبر البوابة الإلكترونية أكاديميا، ومواعيد الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول المبدئي.