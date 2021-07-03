نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط بوابة القبول الموحد إلكترونيًا وفتح التقديم بجامعات الرياض 1443هـ في المقال التالي
قامت مكاتب القبول والتسجيل في جامعات الرياض داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب القبول في الكليات والجامعات من خلال بوابة القبول الموحد الإلكتروني واستقبال جميع الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة داخل السعودية على ان تبدأ الدراسة في 21 محرم القادم، وفي تلك المرحلة تعتمد الدراسة على الحضور الفعلي للطلاب داخل الجامعات، وسوف نقوم بتوضيح لكم المواعيد الرسمية لفتح باب التقديم بالإضافة الي الروابط الرسمي المختصة بذلك بوابة القبول الإلكتروني الوحد
موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد
- سوف يتم فتح بوابة القبول الموحد (للطلاب) يوم الأحد 24/11/1442 هـ وحتى يوم 30/11/1442 هـ
- موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد (للطالبات) يوم الإثنين 25/11/1442 هـ وحتى يوم 1/12/1442 هـ
خطوات التسجيل في بوابة القبول الموحد وفتح التقديم بجامعات الرياض 1443هـ
ونستعرض في السطور التالية خطوات التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد وفتح التقديم بجامعات الرياض 1443هـ، حيث سيتمكن الطلبة من التقدم في جامعات منطقة الرياض والكلية التقنية من خلال التسجيل في موقع بوابة القبول الموحد ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الولوج إلى موقع بوابة القبول الموحد على شبكة الإنترنت.
- ثم قم إلى الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على تقديم جديد.
- سوف يتم فتح باب التقديم في 4 يوليو القادم
- من خلال بيانات الطالب من رقم السجل المدني قم بالتسجيل
- بعد ذلك قم بإضافة درجات اختبار القدرات.
- من خلال الأسئلة المطروحة امامك قم بالإجابة عليها ثم ادخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بك.
- في النهاية قم باستكمال إجراءات التفعيل الخاصة بك.
القبول في جامعات الرياض بالسعودية من خلال بوابة القبول الموحد
ومن جانبه فنجد أن التقديم يستمر عشرة أيام منذ بداية فتح البوابة للتقديم، على ان يتم الإعلان عن اسماء المرشحين في الكليات الصحية يوم 11 من الشهر نفسه، ويتم تحديد المقابلة الشخصية يوم 12 من نفس الشهر، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الفرز في يوم 15 يوليو 2021، على ان يتم التأكيد في يوم 17 يوليو والتأكيد النهائي على كافة الطلاب يوم 24 يوليو 2021.
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