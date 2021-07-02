نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للإسكان توفر الحجز لدى مشروع المشرقية في مدينة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت الشركة الوطنية للإسكان بالإعلان عن إتاحة حجز المرحلة الثانية من مشروع المشرقية السكني وهذا في تمام اليوم من أجل الوحدات تحت الإنشاء الواقع في شرق مدينة الرياض كما إنه توفر المرحلة الثانية 449 وحدة ضمن 3701 وحدة سكنية متنوعة يتضمنها هذا المشروع وهذا من أجل توفير الخيارات وكذلك الحلول السكنية وهذا في سبيل استجابة متطلبات الأسرة السعودية كما إنه يساهم في زيادة نسبة التملك السكني إلى حوالي 70% وهذا بحلول عام 2030 ميلادياً كما إن هذا من ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.

المرحلة الثانية من مشروع المشرقية :-

وقد قامت الشركة بالتوضيح بأن المرحلة الثانية من مشروع المشرقية يشمل على 4 تصاميم هندسية توفر 4 نماذج مختلفة لدى المستفيدين بمساحات تتراوح بين 450 و 417 متر مربع بحيث يمكن الحجز من خلال موقع وتطبيق سكني أو القيام بزيارة إلى مركز سكني الشامل في مدينة الرياض، ومن جهة أخرى قد أشار الرئيس التنفيذي لدى الشركة المهندس “محمد بن صالح البطي” بأن المرحلة الثانية من المشروع تأتي ممتدة لجهود مستمرة بهدف زيادة المعروض العقاري للوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب ملفتاً النظر إلى أن المشروع يعتبر من إحدى الخيارات المتطورة التي قام الشركة في الآوان الأخيرة بطرحها من ضمن مشاريعها المتنوعة.

وحدات سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج سكني :-

وقد قام المهندس محمد البطي بالتوضيح بأن المرحلة الأولي من المشروع والتي قد تم إطلاقها من قبل قد وفرت عدد من الوحدات السكنية قدره 1200 كما إنه سيضيف المشروع عند إكتمال بنائه حوالي 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج سكني، موضحاً بأن المشروع يقع على مساحة تتجاوز الـ 3 ملايين متر مربع كما إنه يتم تنفيذه من ضمن 6 تصاميم مختلفة بخيارات تنفيذية سهلة ومرنة بمساحات تتراوح بين 350 و 460 متر مربع وهذا المشروع يوفر كافة الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكان المشروع.

مشروعات سكني :-

ومن الجدير بالذكر بأن مشروع المشرقية هو أحد مشاريع السكنية الوحدات تحت الإنشاء التي وصل عددها إلى 101 مشروع في مناطق مختلفة لدى المملكة العربية السعودية كما إنها توفر حوالي 144 ألف وحدة سكنية ويعمل مشروع المشرقية على العكس بذلك حيث معايير جديدة من أجل الابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية، كما إن هذا المشروع يتميز بهندسة فريدة من نوعها ويمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية حسب اشتراطات محددة وهذا إلي جانب تميزه بالموقع الإستراتيجي.