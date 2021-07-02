صرف حساب المواطن الدفعة 44 بالسعودية دفعة يوليو 2021 ورابط الاستعلام

صرف حساب المواطن الدفعة 44 ، لمستحقيها مستوفي الشروط، مكتملي أهلية استحقاق الدعم، وفق الموعد الدوري الشهري، لصرف حساب المواطن بالمملكة، سيكون يوم الأحد 11 من شهر يوليو 2021م، الموافق 1 من شهر ذي الحجة 1442هـ، والجدير بالعلم أن الموعد الشهري لصرف حساب المواطن، هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفق البرنامج، ولكن في حال صادف يوم 10 إجازة رسمية بالمملكة، كعطلة الجمعة، أو إجازات الأعياد الرسمية، أو عطلة البنوك، يتم صرفها يوم قبل أو يوم بعد، وفق ما يراه المسؤولين القائمين عن برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، وهو ما سيحدث هذا الشهر في الدفعة 44، دفعة شهر يوليو حيث سيتم الصرف يوم 11 بدل من يوم 10، لأن يوم السبت موافق لإجازة البنوك بالمملكة.

صرف حساب المواطن الدفعة 44

إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن تدشين برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، تم وفق رؤية المملكة 2030م، لمساعدة الطبقة المتوسطة الدخل، والمنخفضة الدخل، من المواطنين السعوديين، على توفير احتياجاتهم المادية، بصورة مباشرة، عن طريق الدعم المالي، الذي يتم وفق شروط الدعم، المنصوص عليها من قبل برنامج حساب المواطن، خاصة بعد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وسوف يتم صرف الدفعة 44 لشهر يوليو 2021م، قبل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، وفق موعد إيداع حساب المواطن لشهر يوليو.

حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن بالخطوات 1442هـ

كذلك بالنسبة للمواطنين أصحاب حساب مواطن، التي تواجههم مشكلة عدم الأهلية، فيكمن حل مشكلة عدم أهلية حساب الموطن، في خطوتين هامتين يجب اتباعهم بالترتيب التالي:

أولًا قيام المواطن بفتح الحساب الإلكتروني، وطرح المشكلة التي يواجهها بتقديم اعتراض. الخطوة الثانية قيام حساب المواطن في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر، بصدور نتيجة الأهلية بعد الاطلاع على المشكلة.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 44 شهر يوليو

وفي الختام لراغبي الاستعلام، عن مستحقاتهم في حساب المواطن، مكتملي الشروط والأهلية، بإمكانهم اتباع الخطوات التالية: