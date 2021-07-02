هُنا موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة

هناك العديد من الأشخاص يتساءلون على كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة وذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو الموقع التي حرصت الحكومة السعودية على إنشائه من أجل تنمية المجتمعات المحلية والاهتمام بتنمية المجتمع والمجالس والمراكز الخاصة برعاية الشباب والأسر، فهي أحد الخدمات الإلكترونية تعمل على تسهيل كافة المعاملات التي تتعلق بالمواطنين الوافدين والتي تقدم خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة لعامل وافد وهذا من خلال رقم الجواز أو رقم الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة

يتمكن المواطنين الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكتابة البيانات المطلوبة.

النقر على زر الخدمات الإلكترونية واختر الاستعلام عن عامل وافد.

كتابة كل من رقم الجواز الخاص بك ورقم الإقامة و جنسية الوافد.

كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك والضغط على مربع البحث.

سوف تظهر البيانات الخاصة بالوافد حيث صلاحية الإقامة ،المؤسسة التي يعمل بها، رقم الإقامة، الاسم الرباعي.

موقع وزارة العمل السعودية من اجل الاستعلام عن تغيب وافد

دخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر خدمة الاستعلام عن تغيب وافد

كتابة رقم جواز السفر لمواطن وافد أو رقم المرور أو رقم الحدود.

كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

اضغط على زر العرض لتظهر لك كافة البيانات الخاصة بهذا الوافد الذي تستعلم عنه.

كما يمكنكم أيضاً الاستعلام عن تغيب عامل وافد من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة الاستعلام الإلكتروني.

الضغط على استعلام عن موظف وافد.

كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز، الجنسية.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في المربع الخاص.

النقر على زر البحث ليظهر لك التفاصيل التي ترغب بالاستعلام عنها.

استعلام عن نطاق عمل المنظمة برقم إقامة الموظف

ومن خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يمكنك الاستعلام عن عمل المنظمة برقم الاقامة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية من خلال رقم إقامة الموظف وسوف يظهر التالي :-