نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد للطالبات والطلاب والتسجيل في الجامعات الحكومية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد للطالبات والطلاب تعد من أهم الروابط الإلكترونية التي يبحث عنها الطلاب؛ نظرًا لأنها السبيل الأساسي للتسجيل في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض؛ حيث يسجل الطالب دخول بوابة القبول الإلكتروني الموحد، ويقوم بتسجيل البيانات في طلب الالتحاق، ويعتبر الطالب المسؤول الوحيد عن دقة البيانات المسجلة؛ لهذا ينبغي على كافة الطلاب تحري الدقة وتسجيل البيانات كما هي في المستندات والوثائق الرسمية.

التسجيل في بوابة القبول الموحد للطالبات والطلاب

يستطيع الطلاب التسجيل في بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات من خلال فتح حساب جديد في بوابة القبول الإلكتروني الموحد، ومن ثم ملئ الطلب وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة، وفيما يلي خطوات تسجيل جديد في بوابة القبول الإلكتروني:

الانتقال إلى رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطَالبات. النقر على خيار تقديم جديد. العمل على تسجيل كافة البيانات الأساسية المطلوبة. النقر على زر التالي. العمل على إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة. النقر على خيار حفظ البيانات. العمل على تعيين كلمة المرور وتأكيدها.

بعد الانتهاء من التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد، يستطيع الطالب أو الطالبة تقديم طلب التحاق في أحد الجامعات الحكومية أو الكلية التقنية، وذلك من خلال تقديم طلب الالتحاق، ولكن ينبغي على الطالب مراعاة الدقة عند تسجيل البيانات، لأنه في حالة عدم تطابق البيانات يتحمل الطالب وحده المسؤولية.

موعد تسجيل الطالبات في بوابة القبول الإلكتروني

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد عن موعد التسجيل في بوابة القبول الموحد للطالبات، على أن يبدأ التقديم للطالبات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 25 ذو القعدة 1442، حتى الأول من شهر ذي الحجة 1442، وذلك عبر بوابة التقديم الإلكتروني الموحد للطالبات في الكليات التالية:

جامعة الملك سعود.

الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية بالرياض.

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

موعد تسجيل الطلاب في بوابة القبول الإلكتروني

حددت لجنة القبول الإلكتروني أيضًا موعد التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني للطلاب، على أن يبدأ التقديم للطالبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442، حتى نهاية الشهر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك عبر بوابة التقديم الإلكتروني للطالبات في الكليات التالية:

كلية الملك سعود.

الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية بالرياض.

الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

شروط القبول في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض

يتوجب على الطلاب الراغبين في التقديم في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض مراجعة شروط التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد جيدًا لذلك، وتتمثل فيما يلي:

الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، سواء من داخل المملكة أو خارجها، ولكن بشرط ألا يمر خمس سنوات فأكثر على تاريخ الحصول عليها.

اجتياز اختبار القدرات العامة.

اجتياز اختبار التحصيلي في التخصصات التي تعتبره شرط أساسي.

تطابق معايير القبول الخاصة بكل جامعة.

أن تتمتع الطالبة باللياقة الطبية والبدنية.

ألا يكون قد سبق وحصل الطالب أو الطالبة على شهادة البكلوريوس أو الدبلوم.

ألا يكون قد فصل الطالب أو الطالبة من أحد الجامعات الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية لأسباب تأديبية أو أسباب أخرى.

تسجيل الرغبات

وفيما يتعلق بتسجيل الرغبات عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد؛ متاح لكل طالب وطالبة تسجيل 20 رغبة، وينبغي عند تسجيل الرغبات ترتيبها وفقًا للأولويات، وأن يختار التخصصات بعناية شديدة، وأن تكون الرغبة متوافقة مع المعايير والشروط المحددة من الجامعة.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد التسجيل في بوابة القبول الموحد للطالبات والطلاب في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض، فضلًا عن شروط التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني.