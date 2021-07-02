نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتاح ذلك للمستفيدين الفعليين الذين قاموا بتقديم على البرنامج من خلال منصة أغنامي، ويصرف برنامج دعم صغار مربي الماشية راتب الدعم كل شهر للمستحقين، وتأتي خدمة الاستعلام لمعرفة تاريخ وأحقية الراتب كل شهر كما سنتعرف.

برنامج دعم مربي المواشي

جاء برنامج دعم صغار مربي الماشية من الوزارة بهدف دعم المزارعين في المملكة العربية السعودية بهدف تنمية الثروة الحيوانية.

وشهدت أعداد حيوانات الرعي تراجع في السنوات القليلة الماضية.

يأتي برنامج الدعم في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وهنا سيحقق تنمية في الثروة الحيوانية.

تتميز المملكة بثروة وبيئة مناسبة لتربة الحيوانات خاصة الأبل والأغنام.

قامت الوزارة بإنشاء منصة أغنامي للتسجيل في البرنامج ومتابعة الأخبار والمستجدات.

شروط برنامج دعم مربي المواشي

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط عدة للقبول أو استعلام دعم المواشي يجب استيفاء المتقدم لها حتى يتم القبول وهي النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم داخل المملكة. ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عامًا. أن يكون من صغار مربي الماشية داخل أراضي المملكة (50 – 500 رأس). أن تتوفر فيه الشروط الصحية الأساسية. ألا يكون من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني

يمكن للمقدمين على برنامج دعم مربي المواشي القيام بعملية الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة. ثم “الخدمات الإلكترونية” ثم اختيار “استعلام عن معاملات”. بعدها ستظهر خيارات عديدة اخترمنها “الاستعلام عن دعم مربي المواشي”. ثم يتم إدخال رقم السجل المدني ونوع المعاملة ورقم القيد والتاريخ. اضغط على “استعلام”.

وهنا سيظهر لك جميع بيانات الدعم الخاصة بك وفي حالة أحقية صرف الدعم في الشهر المستعلم عنه سيظهر لك تاريخ صرف المبلغ.

كم مبلغ إعانة مربي المواشي

يبلغ المبلغ الكلي الذي تستثمره الحكومة السعودية في برنامج دعم صغار مربي الماشية حوالي 2.2 مليون ريال شهريًا تتم صرفها للمستحقين الخالين من البرنامج.

يختلف مبلغ الدعم المقدم لك مستفيد على حسب أعداد المواشي التي يمتلكها، ويتم احتساب الأعداد على النحو التالي:

مبلغ الإعانة = نسبة الاستحقاق تتوقف على شريحة الدخل × (قيمة دعم الأغنام × عدد الضأن والماعز) + (قيمة دعم الإبل × عدد الإبل) + (قيمة دعم للأبقار× عدد الأبقار).

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني وأيضًا شروط برنامج دعم مربي المواشي.