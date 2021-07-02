تمويل شخصي للمتقاعدين بأقل راتب وبأطول فترة سداد

يقدم تمويل تقاعدي داخل بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم هذا التمويل التقاعدي من بنك سامبا الذي يقدم العديد من التمويلات الشخصية المختلفة بجميع المبالغ التي يحتاج المواطن في الحصول عليها، حيث يعد بنك سامبا من احد اهم البنوك في المملكة العربية السعودية، فقد يتوفر هذا التمويل الشخصي للمواطنين أصحاب المعاشات المتقاعدين ويرغبون في إنشاء اقامة عمل مشرع خاص لهم، لذا وفر لهم بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويل يصل إلي 500 ألف ريال سعودي، ويعد هذا المبلغ قيم لسد قمع احتياجات العميل المتقاعد المتقدم علي التمويل الشخصي لكي يتمكن العميل من إنشاء المشروع الراغب في إقامته أو لشراء فيلا أو منزل أو غيرها من الاحتياجات الهامة، ولذا سوف نوضح اهم الشروط اللا بد من توافرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

أحكام التمويل التقاعدي من بنك سامبا

حدد بنك سامبا السعودي بعض الشروط اللا بد من توفيرها لكي يتمكن العميل المتقاعد من الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي

التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا السعودي يصل كحد اقصي إلي 500 ألف ريال سعودي.

التمويل بفترة سداد لا تزيد عن ستون شهر لتسديد جميع أفساط التمويل.

لا يقل عمر العميل المتقدم علي التمويل الشخصي عن أربعين عام حتي يتم قبول طلب التمويل.

الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

تحويل الراتب التقاعدي إلي بنك سامبا.

مزايا التمويل المقدم من بنك سامبا السعودي